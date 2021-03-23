Текущие события
Футбол. Первый дивизион
24.03
СКА-Хабаровск
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
24.03
Акрон
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
24.03
Краснодар-2
Енисей
Футбол. Первый дивизион
24.03
Крылья Советов
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
24.03
Факел
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
24.03
Шинник
Томь
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
20:22 (мск), источник: Чемпионат.com

El Chiringuito: Неймар и Мбаппе не стали продлевать контракты с «ПСЖ»

Нападающие «Пари Сен-Жермен» Неймар и Килиан Мбаппе отказались продлевать контракты с французским клубом, сообщает El Chiringuito.

Наверх
Источник: AP 2020

Действующие соглашения футболистов с парижанами рассчитаны до лета 2022 года. Ранее президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Неймар и Мбаппе навсегда останутся в клубе.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 12 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Мбаппе в сезоне-2020/2021 сыграл в 25 матчах французской Лиги 1, забил 20 голов и отдал 6 результативных передач.

«Пари Сен-Жермен» в 30 матчах набрал 63 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В тройку лидеров турнира входят «Лилль» (63) и «Лион» (60).

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Позор российского клуба. «Салават» ни разу не победил «Ак Барс»
Ивица Олич рассказал о целях ЦСКА в этом сезоне
Черчесов: Сборную России ждет непростая игра с Мальтой
Клуб Кокорина расстался с главным тренером
На Ali продадут спортивную одежду и гаджеты со скидками до 70%
Российские фигуристки узнали стартовые номера на ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь