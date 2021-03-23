El Chiringuito: Неймар и Мбаппе не стали продлевать контракты с «ПСЖ»
Нападающие «Пари Сен-Жермен» Неймар и Килиан Мбаппе отказались продлевать контракты с французским клубом, сообщает El Chiringuito.
Нападающие «Пари Сен-Жермен» Неймар и Килиан Мбаппе отказались продлевать контракты с французским клубом, сообщает El Chiringuito.
Действующие соглашения футболистов с парижанами рассчитаны до лета 2022 года. Ранее президент «Пари Сен-Жермен» Нассер
В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 12 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Мбаппе в сезоне-2020/2021 сыграл в 25 матчах французской Лиги 1, забил 20 голов и отдал 6 результативных передач.
«Пари Сен-Жермен» в 30 матчах набрал 63 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В тройку лидеров турнира входят «Лилль» (63) и «Лион» (60).