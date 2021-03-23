El Chiringuito: Неймар и Мбаппе не стали продлевать контракты с «ПСЖ»

Действующие соглашения футболистов с парижанами рассчитаны до лета 2022 года. Ранее президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Неймар и Мбаппе навсегда останутся в клубе.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 12 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Мбаппе в сезоне-2020/2021 сыграл в 25 матчах французской Лиги 1, забил 20 голов и отдал 6 результативных передач.