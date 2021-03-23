Нападающий «Атлетико» Мусса Дембеле потерял сознание во время тренировки: видео

Как сообщают испанские СМИ, причиной произошедшего стало кратковременное падение артериального давления. Здоровью игрока ничего не угрожает. Отмечается, что после того, как Дембеле пришел в себя, он сумел самостоятельно вернуться домой за рулем автомобиля.