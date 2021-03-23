Нападающий «Атлетико» Мусса Дембеле потерял сознание во время тренировки: видео
Нападающий «Атлетико» Мусса Дембеле потерял сознание во время тренировки. Футболисту незамедлительно оказали помощь клубные медики.
Нападающий «Атлетико» Мусса Дембеле потерял сознание во время тренировки. Футболисту незамедлительно оказали помощь клубные медики.
Как сообщают испанские СМИ, причиной произошедшего стало кратковременное падение артериального давления. Здоровью игрока ничего не угрожает. Отмечается, что после того, как Дембеле пришел в себя, он сумел самостоятельно вернуться домой за рулем автомобиля.
Врачи продолжат наблюдать за состоянием француза. Стоит отметить, что в феврале Дембеле переболел коронавирусом.
Мусса в январе был арендован «Атлетико» у «Лиона» с правом выкупа, однако за мадридский клуб футболист успел провести лишь 4 игры, не отметившись результативными действиями.