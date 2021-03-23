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23 марта, источник: Sport24

Нападающий «Атлетико» Мусса Дембеле потерял сознание во время тренировки: видео

Нападающий «Атлетико» Мусса Дембеле потерял сознание во время тренировки. Футболисту незамедлительно оказали помощь клубные медики.

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Источник: twitter.com/bonoapuesta

Как сообщают испанские СМИ, причиной произошедшего стало кратковременное падение артериального давления. Здоровью игрока ничего не угрожает. Отмечается, что после того, как Дембеле пришел в себя, он сумел самостоятельно вернуться домой за рулем автомобиля.

Врачи продолжат наблюдать за состоянием француза. Стоит отметить, что в феврале Дембеле переболел коронавирусом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мусса в январе был арендован «Атлетико» у «Лиона» с правом выкупа, однако за мадридский клуб футболист успел провести лишь 4 игры, не отметившись результативными действиями.

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