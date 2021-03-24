«Бавария» ведёт переговоры о трансфере хавбека «Реала» Лукаса Васкеса

По информации источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария». Немецкий клуб связался с окружением Васкеса. Отмечается, что переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.



Ранее сообщалось, что Васкес отказался продлить контракт с «Реалом», рассчитанный до лета 2022 года. После отказа от первого предложения клуба о новом трёхлетнем соглашении, которое предусматривало снижение заработной платы на 10%, переговоры между футболистом и «Реалом» были приостановлены. Недавно состоялась встреча, после которой клуб и игрок окончательно утвердились в желании прекратить сотрудничество.