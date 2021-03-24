Правнук фашистского диктатора Муссолини подписал контракт с «Лацио». Он правый защитник, его тетя — Софи Лорен
А мама — основатель неофашистской партии.
А мама — основатель неофашистской партии.
Романо Флориани Муссолини — официально футболист «Лацио». В феврале он перешел в молодежную команду бьянкочелести до 19 лет, а сегодня заключил первый профессиональный контракт, рассчитанный до лета 2024 года.
— Он скромный парень, который никогда не жаловался, — делился первыми впечатлениями менеджер академии римского клуба Мауро Бьянкези. — Мне он нравится. Да, пока не хватает опыта, но парень выглядит многообещающим.
На вопрос про фамилию новичка Бьянкези ответил, что никогда не разговаривал с его родителями, а единственное, что его волнует прямо сейчас — то, как он играет.
— Я в «Лацио» не
Итальянские медиа отмечают, что Романо, выступающий на позиции правого защитника (есть и опыт игры в центре обороны), проявил лидерские качества и в 18 лет заслужил контракт с первой командой.
Несмотря на стремительный рывок к основе «Лацио», биография футболиста пока все же чуть интереснее его игры. Тем более что она правда уникальная:
Два года назад римские тиффози прогремели акцией во время кубкового матча с «Миланом»: перед игрой фанаты пронесли по городу баннер «Слава Бенито Муссолини», вскидывая правые руки, а на стадионе оскорбляли на расовой почве футболистов «Милана» — Бакайоко и Кесси.
В 2017-м всю Италию шокировал другой перфоманс болельщиков «Лацио»: они попали на трибуну «Ромы» и расклеили антисемитские стикеры с изображением Анны Франк — одной из самых известных жертв концлагерейв — форме «Ромы». Скандал получился настолько масштабным, что Серия А запустила акцию против проявления расизма, ксенофобии и нетерпимости. Все матчи тура начались с чтения отрывка из дневника Анны Франк, а судьи и капитаны команд вышли на поле с книгами о борьбе с евреями («Человек ли это?» и «Дневник Анны Франк»), которые подарили детям.
Единственными, кто не поддержал акцию, оказались болельщики «Лацио». Их клуб играл в Болонье, и болельщиков разместили на трибуне, которая названа в честь венгерского тренера еврейского происхождения Арпада Вайса. С «Болоньей» он становился чемпионом, в 1944 году погиб в Освенциме.
По пути на трибуну римляне скандировали фашистскую песню Me ne frego («Мне все равно»), в которой упоминается Бенито Муссолини. А чтение дневника просто бойкотировали.
Идеи Муссолини активно продвигали не только тиффози, но и футболисты «Лацио». Легенда клуба Паоло Ди Канио рассказывал об интересе к идеям Бенито в автобиографии, светил татуировкой «дуче» в прямом эфире Sky Sport Italia и салютовал фашистским приветствием фанатской трибуне. «Я фашист, но не расист. Тот жест был адресован моим людям», — объяснял позднее Ди Канио.
Кажется, с появлением в составе правнука Муссолини на «Олимпико» стоит ждать нового огня. Как минимум, от ультрас — когда Романо заиграет в основе, ковидные ограничения наверняка снимут, и они вернутся на трибуны.
Италии пора готовиться.