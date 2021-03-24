Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Енисей
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Алания
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
18:30
Велес
Чайка
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Чертаново
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Турция
Нидерланды
Футбол. Первый дивизион
20:30
Балтика
Оренбург
Все события
Фоторепортажи
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
09:52 (мск), источник: Sport24

Правнук фашистского диктатора Муссолини подписал контракт с «Лацио». Он правый защитник, его тетя — Софи Лорен

А мама — основатель неофашистской партии.

Наверх

Романо Флориани Муссолини — официально футболист «Лацио». В феврале он перешел в молодежную команду бьянкочелести до 19 лет, а сегодня заключил первый профессиональный контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

— Он скромный парень, который никогда не жаловался, — делился первыми впечатлениями менеджер академии римского клуба Мауро Бьянкези. — Мне он нравится. Да, пока не хватает опыта, но парень выглядит многообещающим.

На вопрос про фамилию новичка Бьянкези ответил, что никогда не разговаривал с его родителями, а единственное, что его волнует прямо сейчас — то, как он играет.

— Я в «Лацио» не из-за фамилии Муссолини, — отвечал сам футболист. — Здесь меня оценивают только по тому, что я показываю на поле.

Итальянские медиа отмечают, что Романо, выступающий на позиции правого защитника (есть и опыт игры в центре обороны), проявил лидерские качества и в 18 лет заслужил контракт с первой командой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на стремительный рывок к основе «Лацио», биография футболиста пока все же чуть интереснее его игры. Тем более что она правда уникальная:

  • Прадед Романо Флориани — диктатор и лидер Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини. Он управлял страной в 1922—1943 годах в качестве премьер-министра. После свержения возглавлял марионеточную Итальянскую социальную республику, которая при поддержке немцев контролировала часть территории Италии. Был казнен 28 апреля 1945-го.
  • Символично, что Муссолини посещал футбольные матчи и, согласно популярной точке зрения, поддерживал именно «Лацио» (достоверно известно, что два его сына фанатели от бьянкочелести, а у самого Бенито было удостоверение члена клуба). Хотя среди итальянских историков есть и опровергающая теория — согласно ей, любимым клубом Бенито была «Болонья».
  • Мама Романо — Алессандра Муссолини — также придерживается ультраправых взглядов. Она основатель неофашистской партии «Социальное действие». Была депутатом Европарламента, который покинула два года назад, проиграв выборы. Но главный ее перфоманс случился в 2007-м: Алессандра назвала всех румын пруступниками — это привело к распаду в Европарламенте националистической коалиции «Идентичность, традиция, суверенитет», в которой числилась Муссолини.
  • Алессандра Муссолини — племянница Софи Лорен. И тоже пробовала себя в искусстве: снималась для Playboy, играла эпизодическую роль в фильме «Необычный день», который номинировался на «Оскар». А вместе с Романо участвовала в шоу «Танцы со звездами». Но уверяла, что совсем не занимается карьерой сына: «Я предпочитаю оставаться в стороне — он не допускает вмешательства в его жизнь».
Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за фамильного древа игрока в Италии никто не обращает внимание даже на прошлое Романо, которое в любой другой ситуации вызвало бы вопросы: в «Лацио» футболист перешел из «Ромы», где занимался до 13 лет. Гораздо термоядернее этой темы кажется появление правнука Муссолини перед фанатской трибуной «Лацио», группировки которой десятилетиями продвигают ультраправые взгляды и до сих пор создают клубу огромные проблемы.

Два года назад римские тиффози прогремели акцией во время кубкового матча с «Миланом»: перед игрой фанаты пронесли по городу баннер «Слава Бенито Муссолини», вскидывая правые руки, а на стадионе оскорбляли на расовой почве футболистов «Милана» — Бакайоко и Кесси.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2017-м всю Италию шокировал другой перфоманс болельщиков «Лацио»: они попали на трибуну «Ромы» и расклеили антисемитские стикеры с изображением Анны Франк — одной из самых известных жертв концлагерейв — форме «Ромы». Скандал получился настолько масштабным, что Серия А запустила акцию против проявления расизма, ксенофобии и нетерпимости. Все матчи тура начались с чтения отрывка из дневника Анны Франк, а судьи и капитаны команд вышли на поле с книгами о борьбе с евреями («Человек ли это?» и «Дневник Анны Франк»), которые подарили детям.

Единственными, кто не поддержал акцию, оказались болельщики «Лацио». Их клуб играл в Болонье, и болельщиков разместили на трибуне, которая названа в честь венгерского тренера еврейского происхождения Арпада Вайса. С «Болоньей» он становился чемпионом, в 1944 году погиб в Освенциме.

По пути на трибуну римляне скандировали фашистскую песню Me ne frego («Мне все равно»), в которой упоминается Бенито Муссолини. А чтение дневника просто бойкотировали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Идеи Муссолини активно продвигали не только тиффози, но и футболисты «Лацио». Легенда клуба Паоло Ди Канио рассказывал об интересе к идеям Бенито в автобиографии, светил татуировкой «дуче» в прямом эфире Sky Sport Italia и салютовал фашистским приветствием фанатской трибуне. «Я фашист, но не расист. Тот жест был адресован моим людям», — объяснял позднее Ди Канио.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кажется, с появлением в составе правнука Муссолини на «Олимпико» стоит ждать нового огня. Как минимум, от ультрас — когда Романо заиграет в основе, ковидные ограничения наверняка снимут, и они вернутся на трибуны.

Италии пора готовиться.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Ужасающая грязь!» Малахова жестко раскритиковали за скандальную передачу о бывшей жене Аршавина
Настя Ивлеева попала на обложку Playboy. 5 горячих фото
Российские футболисты начинают поход за путевкой на ЧМ 2022 года
«Ак Барс» обыграл «Салават» и стал полуфиналистом Кубка Гагарина
Стокгольмский синхрон: сколько побед одержит Россия на ЧМ
Ивица Олич рассказал о целях ЦСКА в этом сезоне
Брату Хабиба не смогли найти соперника на турнире UFC 260
«Локомотив» всухую победил ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь