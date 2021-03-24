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10:08 (мск), источник: Sport24

«Ювентус» не включил Роналду в список неприкасаемых игроков

В туринском «Ювентусе» огласили пятерку игроков, с которыми точно не расстанутся в летнее межсезонье. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

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В список вошли Федерико Кьеза, Деян Кулушевски, Маттейс де Лигт, Артур и Данило. Источник отмечает, что все остальные игроки, включая нападающего Криштиану Роналду, либо будут доступны для трансфера, либо подходят к завершению карьеры (например, Джорджио Кьеллини и Джанлуиджи Буффон) и вряд ли будут менять клуб.

Ранее спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявлял, что Роналду летом команду не покинет. Напомним, на фоне вылета туринцев из Лиги чемпионов появились слухи о том, что Криштиану может вернуться в «Реал».

Контракт 36-летнего Роналду с бьянконери истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 30 голов и отдал 4 результативные передачи в 34 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

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