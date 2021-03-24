CIES: Рашфорд возглавил список самых дорогостоящих футболистов мира

Так, рейтинг возглавил 23-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд (€ 150−200 млн), следом за ним расположился норвежец из дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (€ 150−200 млн), а замкнул тройку игрок мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш (€ 120−150 млн).

В основу расчёта легло то, какой процент трансферной стоимости игрока составляет от стоимости всего клуба. То есть, с предполагаемой трансферной стоимостью более € 150 млн Рашфорд является главным активом «Манчестер Юнайтед». Англичанин составляет почти 15% от всей предполагаемой трансферной стоимости игроков клуба.

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