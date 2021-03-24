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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

CIES: Рашфорд возглавил список самых дорогостоящих футболистов мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых дорогостоящих футболистов в топ-5 лучших европейских чемпионатах на данный момент.

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Так, рейтинг возглавил 23-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд (€ 150−200 млн), следом за ним расположился норвежец из дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (€ 150−200 млн), а замкнул тройку игрок мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш (€ 120−150 млн).

В основу расчёта легло то, какой процент трансферной стоимости игрока составляет от стоимости всего клуба. То есть, с предполагаемой трансферной стоимостью более € 150 млн Рашфорд является главным активом «Манчестер Юнайтед». Англичанин составляет почти 15% от всей предполагаемой трансферной стоимости игроков клуба.

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Отметим, что рейтинг включает в себя лишь по одному самому дорогостоящему футболисту каждой из 98 команд топ-5 европейских чемпионатов. Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

Список 10 самых дорогостоящих футболистов выглядит следующим образом:

1. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — € 150−200 млн;
2. Эрлинг Холанд (дортмундская «Боруссия») — € 150−200 млн;
3. Жоау Фелиш («Атлетико») — € 120−150 млн;
4. Филип Фоден («Манчестер Сити») — € 120−150 млн;
5. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — € 120−150 млн;
6. Букайо Сака («Арсенал») — € 120−150 млн;
7. Тимо Вернер («Челси») — € 90−120 млн;
8. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — € 90−120 млн;
9. Альфонсо Дэвис («Бавария») — € 90−120 млн;
10. Френки де Йонг («Барселона») — € 90−120 млн.

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