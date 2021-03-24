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15:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о восторге Роналду от возможного возвращения в «Реал»

Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с восторгом воспринимает возможное возвращение в мадридский «Реал». Об этом стало известно изданию Marca.

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14
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По информации источника, Роналду будет рад вновь выступать за клуб, в котором стал легендой. Кроме того, футболист намерен добиться новых побед с командой.

23 марта «Ювентус» назвал цену Роналду. По мнению руководства команды, 25 миллионов евро — минимальная сумма компенсации за уход форварда.

12 марта сообщалось, что агент португальца Жорже Мендеш провел переговоры со сливочными и обсудил потенциальное возвращение Роналду в «королевский клуб». Детали предполагаемого трансфера не уточнялись.

Роналду перешел в туринский клуб из «Реала» в 2018 году. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро, что стало рекордом для итальянской лиги. С «Ювентусом» он по два раза выиграл чемпионат страны и национальный Суперкубок.

Со сливочными, за которых форвард выступал с 2009 года, он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по два раза — в чемпионате Испании и национальном Кубке. Кроме того, Роналду трижды помог команде выиграть Клубный чемпионат мира.

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