Вице-президент «Ювентуса» Недвед: Роналду — неприкасаемый. Пирло также останется в команде на следующий сезон

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не включил Роналду в список неприкасаемых игроков, с которыми клуб точно не расстанется в межсезонье. Кроме того, отмечалось, что команду может покинуть Пирло, под руководством которого туринцы вылетели на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей «Порту».

«Криштиану Роналду останется в “Ювентусе”. Он неприкасаемый. Кроме того, Андреа Пирло останется нашим главным тренером на следующий сезон», — сказал в интервью DAZN Недвед, слова которого в своем твиттере приводит Фабрицио Романо.