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16:07 (мск), источник: Sport24

Вице-президент «Ювентуса» Недвед: Роналду — неприкасаемый. Пирло также останется в команде на следующий сезон

Вице-президент Ювентуса Павел Недвед сообщил, что клуб не намерен расставаться с форвардом Криштиану Роналду и главным тренером Андреа Пирло.

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Источник: Sport24

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не включил Роналду в список неприкасаемых игроков, с которыми клуб точно не расстанется в межсезонье. Кроме того, отмечалось, что команду может покинуть Пирло, под руководством которого туринцы вылетели на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей «Порту».

«Криштиану Роналду останется в “Ювентусе”. Он неприкасаемый. Кроме того, Андреа Пирло останется нашим главным тренером на следующий сезон», — сказал в интервью DAZN Недвед, слова которого в своем твиттере приводит Фабрицио Романо.

Контракт 36-летнего Роналду с бьянконери истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 30 голов и отдал 4 результативные передачи в 34 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

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