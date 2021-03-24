«Актобе» дважды стал жертвой ошибок судей? Комиссия разобрала спорные моменты в матчах первого и второго тура КПЛ-2021
Также затронуты игры «Астана» — «Каспий» и «Шахтер» — «Ордабасы».
Также затронуты игры «Астана» — «Каспий» и «Шахтер» — «Ордабасы».
В частности, речь идет о двух эпизодах, в которых в ворота «Актобе» были забиты голы после ударов со штрафного — в матчах с «Каспией» и «Тоболом». В итоге комиссия не увидела нарушения в обоих моментах.
Также были рассмотрены эпизоды в матче «Астана» — «Каспий». Так, комиссия признала правильным решения главного арбитра назначить пенальти в ворота актауского клуба за игру рукой, а также наказать игрока гостей за симуляцию в чужой штрафной.
Кроме того, СЭК разобрала эпизоды в матче «Шахтер» — «Ордабасы». Вердикт: судья принял правильное решение продолжить игру после того, как мяч попал в руку игрока шымкентского клуба в своей штрафной. Однако арбитр допустил и ошибку, показав желтую карточку игроку «горняков».