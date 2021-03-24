«Актобе» дважды стал жертвой ошибок судей? Комиссия разобрала спорные моменты в матчах первого и второго тура КПЛ-2021

Судейско-экспертная комиссия Казахстанской федерации футбола (КФФ) разобрала спорные моменты в матчах первого и второго тура чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности, речь идет о двух эпизодах, в которых в ворота «Актобе» были забиты голы после ударов со штрафного — в матчах с «Каспией» и «Тоболом». В итоге комиссия не увидела нарушения в обоих моментах.

Также были рассмотрены эпизоды в матче «Астана» — «Каспий». Так, комиссия признала правильным решения главного арбитра назначить пенальти в ворота актауского клуба за игру рукой, а также наказать игрока гостей за симуляцию в чужой штрафной.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ArcpHurxWno" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.