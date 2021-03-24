Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Словения
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Мальта
Россия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Кипр
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Португалия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Сербия
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Финляндия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Франция
Украина
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Бельгия
Уэльс
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Эстония
Чехия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Гибралтар
Норвегия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Латвия
Черногория
Футбол. Первый дивизион
20:30
Балтика
Оренбург
12
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Турция
Нидерланды
42
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Чертаново
30
Футбол. Первый дивизион
18:30
Велес
Чайка
01
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Динамо Бр
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Алания
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Енисей
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Нефтехимик
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Иртыш
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Томь
23
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Спартак-2
30
Все события
Фоторепортажи
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
22:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Юве» остался самой популярной командой в Италии, но проиграл «Милану» в Америке и Китае

«Милан» обошел «Ювентус» и стал самой популярной итальянской командой в Китае и Америке.

Наверх
Источник: AFP 2020

Россонери находятся в хорошей форме со второй половины прошлого сезона.

Они долгое время находились на вершине турнирной таблицы, прежде чем уступить эту позицию миланскому «Интеру».

Во время загрузки произошла ошибка.

Анализ YouGov показывает, что «Милан» стал ведущим итальянским футбольным брендом в Китае и Америке после недавнего улучшения формы.

Команда
Ювентус

В отчете говорится, что для определения позиций использовались такие показатели, как восприятие болельщиков, традиции, качество футбола и успех.

Рейтинг команды Стефано Пиоли поднялся с 1,9 до 6,1 в прошлом году, они возглавили турнирную таблицу итальянских команд и идут восьмыми в общем зачете среди европейских команд в США.

«Ювентус» остается ведущим брендом Италии, но рейтинг его популярности упала с 33,8 до 30,4.

Милан приближается к бьянконери после того, как популярность их бренда в Италии выросла с 7,3 до 22,5.

Этот рейтинг отражает растущее влияние «Милана», и «Ювентусу» придется остерегаться.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Трусова обидно провалилась на ЧМ. Стоит ли Саше бросить Плющенко
Знарок стал не нужен «Спартаку». В какой команде его ждать
«Лучше уехать по-хорошему». Новая замдиректора покинула «Ростов»
Футболисты сборной Турции обыграли нидерландцев в отборе ЧМ-2022
Мастер-класс от СКА. «Динамо» готово отправиться в отпуск
«Магнитка» разгромила «Авангард» в Кубке Гагарина, забив 7 шайб
Фигуристку увезли на каталке после падения на ЧМ: видео
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь