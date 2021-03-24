«Юве» остался самой популярной командой в Италии, но проиграл «Милану» в Америке и Китае

Россонери находятся в хорошей форме со второй половины прошлого сезона.

Они долгое время находились на вершине турнирной таблицы, прежде чем уступить эту позицию миланскому «Интеру».

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Анализ YouGov показывает, что «Милан» стал ведущим итальянским футбольным брендом в Китае и Америке после недавнего улучшения формы.

Команда Ювентус

В отчете говорится, что для определения позиций использовались такие показатели, как восприятие болельщиков, традиции, качество футбола и успех.

Рейтинг команды Стефано Пиоли поднялся с 1,9 до 6,1 в прошлом году, они возглавили турнирную таблицу итальянских команд и идут восьмыми в общем зачете среди европейских команд в США.

«Ювентус» остается ведущим брендом Италии, но рейтинг его популярности упала с 33,8 до 30,4.

Милан приближается к бьянконери после того, как популярность их бренда в Италии выросла с 7,3 до 22,5.