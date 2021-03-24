«Юве» остался самой популярной командой в Италии, но проиграл «Милану» в Америке и Китае
«Милан» обошел «Ювентус» и стал самой популярной итальянской командой в Китае и Америке.
«Милан» обошел «Ювентус» и стал самой популярной итальянской командой в Китае и Америке.
Россонери находятся в хорошей форме со второй половины прошлого сезона.
Они долгое время находились на вершине турнирной таблицы, прежде чем уступить эту позицию миланскому «Интеру».
Анализ YouGov показывает, что «Милан» стал ведущим итальянским футбольным брендом в Китае и Америке после недавнего улучшения формы.
В отчете говорится, что для определения позиций использовались такие показатели, как восприятие болельщиков, традиции, качество футбола и успех.
Рейтинг команды Стефано Пиоли поднялся с 1,9 до 6,1 в прошлом году, они возглавили турнирную таблицу итальянских команд и идут восьмыми в общем зачете среди европейских команд в США.
«Ювентус» остается ведущим брендом Италии, но рейтинг его популярности упала с 33,8 до 30,4.
Милан приближается к бьянконери после того, как популярность их бренда в Италии выросла с 7,3 до 22,5.
Этот рейтинг отражает растущее влияние «Милана», и «Ювентусу» придется остерегаться.