Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Болгария
Швейцария
13
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Израиль
Дания
02
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Испания
Греция
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Швеция
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Италия
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Молдавия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Шотландия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Андорра
Албания
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Англия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Венгрия
Польша
Все события
Фоторепортажи
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
21:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Появилось фото третьей формы «Барселоны» на сезон-2021/2022 с необычным дизайном

Портал Footy Headlines опубликовал изображение третьей формы «Барселоны» на сезон-2021/2022 с необычным дизайном.

Наверх

Концепт формы выглядит ярко: на основной жёлтый цвет нанесены разноцветные графические элементы и узоры, которые символизируют пять районов города Барселоны. Примечательно, что эмблема каталонского клуба расположена по центру груди.

«Барселона» в 28 матчах набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Атлетико» (66). Замыкает тройку лидеров «Реал» (60).

В 29-м туре испанской Примеры «Барселоне» предстоит встретиться с «Вальядолидом» (27), который занимает 16-е место в турнирной таблице.

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
С трудом одолели аутсайдера: сборная избежала фиаско на Мальте
Союз биатлонистов России извинился перед Дмитрием Губерниевым
Опубликовано видео брутальной дуэли взглядов Поветкина и Уайта
Олимпийского чемпиона ввели в кому после падения на этапе КМ
Российские фигуристы не попали в топ-3 в короткой программе ЧМ
«Нижний Новгород» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Ты в игре: россияне становятся более спортивными и здоровыми
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь