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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Барселоне» определились с футболистами, которые могут покинуть клуб летом

Руководство «Барселоны» определилось с футболистами, которые могут покинуть клуб летом.

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Источник: AP 2020

Как сообщает El Chiringuito TV, в списке оказалось восемь игроков: вратарь Нето, защитники Хуан Фирпо, Самуэль Юмтити, полузащитники Миралем Пьянич, Рикард Пуч, Карлес Аленья, Филипп Коутиньо и нападающий Антуан Гризманн.

В нынешнем сезоне Примеры «Барселона» после 28 матчей набрала 62 очка и занимает второе место, отставая от мадридского «Атлетико» на четыре очка.

Ранее стало известно, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман продолжит работать в каталонском клубе в следующем сезоне.

Также сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум покинет клуб в конце сезона и летом присоединится к «Барселоне».

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