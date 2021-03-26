Тотти официально стал спортивным агентом

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

В июне 2020 года Тотти начал представлять интересы Симона Бонавиты, который считается одним из вундеркиндов академии «Интера». 17-летний футболист стал первым клиентом агентства CT10 Management.

Тотти всю свою карьеру провёл в «Роме», за которую дебютировал в сезоне 1992/93 в возрасте 16 лет. За 25 сезонов он забил 307 голов в 786 матчах.

В ноябре 2020 года Тотти рассказал о выздоровлении после коронавируса, назвав процесс протекания болезни «не лёгкой прогулкой по парку». При этом Энцо Тотти, отец экс-капитана «Ромы», скончался после заражения коронавирусом в октябре 2020 года.