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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Тотти официально стал спортивным агентом

Бывший капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти официально зарегистрирован в качестве спортивного агента.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

В июне 2020 года Тотти начал представлять интересы Симона Бонавиты, который считается одним из вундеркиндов академии «Интера». 17-летний футболист стал первым клиентом агентства CT10 Management.

Тотти всю свою карьеру провёл в «Роме», за которую дебютировал в сезоне 1992/93 в возрасте 16 лет. За 25 сезонов он забил 307 голов в 786 матчах.

В ноябре 2020 года Тотти рассказал о выздоровлении после коронавируса, назвав процесс протекания болезни «не лёгкой прогулкой по парку». При этом Энцо Тотти, отец экс-капитана «Ромы», скончался после заражения коронавирусом в октябре 2020 года.

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