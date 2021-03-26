Экс-форвард «Локомотива» Ниассе подписал контракт с аутсайдером Чемпионшипа «Хаддерсфилдом».

Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ниассе продолжит карьеру в «Хаддерсфилде». Клуб на своем сайте объявил о подписании контракта с 30-летним игроком до конца текущего сезона.

Сенегалец находится в статусе свободного агента с июля прошлого года после ухода из «Эвертона».

Футболист выступал за «Локомотив» с июля 2014-го по февраль 2016 года. В составе москвичей он завоевал Кубок России в сезоне-2014/15. В своей карьере форвард также защищал цвета норвежского «Бранна», турецкого «Акхисара Беледиеспор», «Эвертона», «Халл Сити» и «Кардиффа».