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15:18 (мск), источник: Sport24

Экс-форвард «Локомотива» Ниассе подписал контракт с аутсайдером Чемпионшипа «Хаддерсфилдом»

Экс-форвард «Локомотива» Ниассе подписал контракт с аутсайдером Чемпионшипа «Хаддерсфилдом».

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Источник: Sport24

Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ниассе продолжит карьеру в «Хаддерсфилде». Клуб на своем сайте объявил о подписании контракта с 30-летним игроком до конца текущего сезона.

Сенегалец находится в статусе свободного агента с июля прошлого года после ухода из «Эвертона».

Футболист выступал за «Локомотив» с июля 2014-го по февраль 2016 года. В составе москвичей он завоевал Кубок России в сезоне-2014/15. В своей карьере форвард также защищал цвета норвежского «Бранна», турецкого «Акхисара Беледиеспор», «Эвертона», «Халл Сити» и «Кардиффа».

«Хаддерсфилд» занимает 18-е место из 24-х в таблице Чемпионшипа после 38 туров.

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