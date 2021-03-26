«Динамо-БГУФК» одержало вторую победу на старте женского чемпионата Беларуси
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» одержали вторую викторию на старте 30-го женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» одержали вторую викторию на старте 30-го женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня действующие чемпионки страны на своем поле разгромили юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 16:0.
В первом туре динамовская дружина также у себя дома не оставила шансов гостям из «Бобруйчанки» — 6:0. В стартовом поединке нового сезона подопечные Юрия Малеева победили футболисток «Минска» со счетом 4:0, впервые завоевав Суперкубок.
Два матча нового национального первенства состоятся в субботу, 27 марта. Новичок турнира «Витебск» примет на своем поле столичную «Зорку-БДУ». Еще один дебютант женской лиги брестское «Динамо» сыграет у себя дома с могилевским «Днепром». Завершится второй тур двумя встречами 28 марта. «Бобруйчанка» сыграет в Бобруйске с
Юбилейный чемпионат Беларуси среди женских команд пройдет в три круга, чемпион и призеры определятся в середине ноября.
Самым титулованным клубом является «Бобруйчанка», которая 12 раз становилась чемпионом страны. Футболистки «Минска» семь раз брали золото, у витебского «Университета» шесть титулов, в активе могилевской «Надежды» два золота, по разу первыми были брестская «Виктория» и столичное «Динамо-БГУФК».