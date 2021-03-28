«В Казахстане намного лучше». Французский защитник — о новом этапе карьеры и бывших клубах КПЛ

Французский футболист камерунского происхождения Абдель Ламанж в интервью Meta-ratings. kz рассказал о своем переезде в Румынию после чемпионата Казахстана.

30-летний легионер выступал в КПЛ за «Атырау», «Кайсар» и «Шахтер». В составе кызылординского клуба становился обладателем Кубка страны-2019.

— Приветствую, Абдель! Как ваши дела, как здоровье?

— У меня все хорошо. Недавно, как вы знаете, я переехал в Румынию, где подписал контракт с клубом высшего дивизиона — «Астрой». Сейчас международный перерыв, проводим тренировки. Со здоровьем нет никаких проблем.

— Как идет адаптация в новом для вас чемпионате?

— В чемпионате Румынии совсем другой стиль игры. Тут меньше физической борьбы, единоборств, зато больше внимания уделяется технике и тактике, чем в казахстанском чемпионате. Для меня это совсем другой футбол — разница ощутима. Пока я не совсем много играю, меньше, чем я ожидал и хотел бы, но у меня еще есть время.

— Были ли у вас варианты остаться в Казахстане после ухода из «Шахтера»?

— Было предложение от «Атырау», они хотели меня подписать. Но я себя очень хорошо чувствовал в «Шахтере» и хотел продолжать играть лишь там. Уходя из «Шахтера», я не был готов переходить в другой клуб из Казахстана.

Команда Астра

— Как вам уровень чемпионата Румынии по сравнению с казахстанским?

— Я пока не могу сказать что-то конкретное, потому что нахожусь здесь лишь полтора месяца и пока не играл против топовых команд, таких как «Университатя Крайова», «Стяуа» или «ЧФР Клуж». Мы играли только против команд из второй половины турнирной таблицы.

В то же время я бы не сказал, что уровень чемпионата Казахстана хуже румынского. Те же «Тобол», «Кайрат», «Астана», «Ордабасы» и даже «Шахтер» находились бы в верхней части таблицы.

— С соревновательной точки зрения определились. А что скажете об инфраструктуре, стадионах и полях в Румынии?

— Повторюсь, что я пока не играл против топовых команд. Но из того, что я успел увидеть, могу сказать, что инфраструктура в Казахстане не хуже. Например, в моем нынешнем клубе «Астра» дела обстоят не очень в этом плане. База очень старая, тренировочное поле в плохом состоянии. Нет условий для послематчевых восстановлений, раздевалки не совсем чистые. В Казахстане намного лучше.

У других клубов нет такой системы, как клубная база, в которой есть баня, сауна или хотя бы условия для тренировок. Но есть небольшой плюс — у всех клубов есть нормальные, современные стадионы.

— Следите ли вы за чемпионатом Казахстана? Недавно стартовал новый сезон.

— Конечно, это даже не вопрос! Я до сих пор слежу за моими бывшими клубами — «Шахтером», «Кайсаром» и «Атырау». Когда есть возможность и время, стараюсь смотреть их матчи. Мой хороший друг Жереми Манзорро играет за «Тобол», и в «Шахтере» играют много друзей.

— «Атырау», в котором вы начинали свою карьеру в Казахстане, стартовал неубедительно.

— Думаю, что они сумеют исправить ситуацию. Я бы сказал, что у них собрался хороший состав. Надеюсь, что этот неудачный старт — не показатель их настоящего уровня. Да, в команду пришли новые игроки, чувствуется иная атмосфера, но, думаю, все наладится.

— В прошлом году вам с «Шахтером» удалось заполучить путевку в еврокубки. Смогут ли они повторить успех прошлого сезона вновь?

— В это межсезонье у них обновился состав, новый тренер с хорошими идеями. Посмотрим, как все будет. В Казахстане, к сожалению, всегда так — каждый год у всех обновляются составы, манера игры. Я считаю, что по сравнению с прошлым годом «Шахтер» немного потерял в качестве. Ушли Руслан Мингазов, Мухамед Усман, Сергей Зенев и многие другие. Пока «горняки» не смогли в полной степени заменить этих игроков.

— Что думаете по поводу того, что в «Шахтере» за один календарный год сменилось три главных тренера?

— Можно сказать, что в «Кайсаре», благодаря Стойчо Младенову, который сохранял костяк команды в течение нескольких сезонов, был видимый результат. Чтобы иметь этот результат, нужно сохранить либо главного тренера, либо большую часть состава. К сожалению, в Казахстане зачастую не так, не знаю почему. Не могу сказать, кто лучше — Константин Горовенко или Али Алиев. Они оба очень качественные специалисты. Но у Горовенко были хорошие результаты, и я не знаю, почему в руководстве решили его поменять.

— Сейчас у вас долгосрочный контракт с «Астрой». Но если в будущем появится возможность вернуться в Казахстан, вы бы согласились?