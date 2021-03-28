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11:52 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский форвард прибыл в расположение 13-кратного чемпиона из Европы

Ранее игрок привлекался в юношескую сборную.

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19-летний нападающий Денис Митрофанов находится в расположении польской «Вислы», являющейся 13-кратным чемпионом страны.

Команда
Висла Кр

Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что воспитанник восточно-казахстанского клуба «Алтай» ранее уже подписал контракт с командой из Кракова и станет вторым казахстанцем в ее составе после Георгия Жукова.

Форвард должен пройти медосмотр.

Скорее всего, в нынешнем сезоне он будет выступать за молодежную команду «Вислы».

Добавим, что ранее игрок привлекался к матчам за юношескую сборную Казахстана (U-19).

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