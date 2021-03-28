Казахстанский форвард прибыл в расположение 13-кратного чемпиона из Европы
Ранее игрок привлекался в юношескую сборную.
Ранее игрок привлекался в юношескую сборную.
19-летний нападающий Денис Митрофанов находится в расположении польской «Вислы», являющейся 13-кратным чемпионом страны.
Об этом сообщает
Отмечается, что воспитанник
Форвард должен пройти медосмотр.
Скорее всего, в нынешнем сезоне он будет выступать за молодежную команду «Вислы».
Добавим, что ранее игрок привлекался к матчам за юношескую сборную Казахстана (U-19).