«Домой летаю с двумя пересадками, по 16 часов». Легенда «Спартака» Тихонов — о Казахстане, Тедеско и Соболеве
Бюджет его нынешнего клуба «Астаны» упал в четыре раза.
Бюджет его нынешнего клуба «Астаны» упал в четыре раза.
Легенда «Спартака» Андрей Тихонов сейчас работает в Казахстане — старается вернуть «Астане» чемпионство после первой за семь лет осечки (золото-2020 взял «Кайрат»). В интервью спецкору Sport24 Александру Петрову Тихонов рассказал о том, что думает о происходящих в «Спартаке» событиях и как ему работается в Казахстане.
— Вы уже полгода в «Астане». Почему не стали ждать предложений в России и уехали в Казахстан?
— Определенные предложения были. Но хотелось, чтобы перед командой ставились серьезные задачи. Болтаться
— Вы ведь уже жили здесь 10 лет назад. Что вас поразило больше всего в плане изменений за это десятилетие?
— Там, где стоял стадион, спустя 11 лет появилось очень много домов. Возле того места, где мы жили, вообще был пустырь, а теперь там построены целые районы, причем большие. Город очень разросся.
— Главная нефутбольная проблема, с которой столкнулись?
— Когда были паузы на сборные и появлялась возможность улететь домой, приходилось это делать с двумя пересадками. Прямые рейсы ограничены, потому до Москвы иногда добирались через Стамбул и Минск — просто не было других билетов. Вместо того, чтобы лететь 3,5 часов, на дорогу уходило 12−16.
— В повседневной жизни карантин в Астане пожестче чем в Москве?
— Мы то выходим из красной зоны и ограничения ослабляются, то обратно в нее возвращаемся. Кафе и рестораны закрываются то 8, то в 10 часов вечера. Так что, наверное, пожестче, да. Но
— Расскажите про диспозицию в казахстанском футболе. «Астана» — до сих пор главный гранд?
— В том году чемпионство взял как раз «Кайрат» — у них более стабильная ситуация в плане финансирования и есть мощный патрон (генпартнером «Астаны» является подконтрольный государству фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» — Sport24). Плюс чемпионат проходил в их городе. Они могли тренироваться на своей базе, тогда как остальным командам приходилось это делать по расписанию на
одном-двухстадионах. Так что проблемы в том году были, но «Астана» как была многократным чемпионом, так им и остается.
— Много говорилось о том, что у «Астаны» сократилось финансирование. Отражается это на команде?
— Чем больше бюджет — тем более дорогостоящих футболистов клуб может приглашать. В этом году «Астана» не заплатила ни за одного футболиста — все пришли свободными агентами. А в целом наш бюджет сократился раза в четыре.
— Вы пришли по ходу сезона, когда «Астана» впервые за 7 лет по сути не боролась за чемпионство. В каком состоянии приняли команду?
— Сказать, что в разобранном, я не могу, но было много разных моментов. Травмы, ребята приехали после сборной. В составе было всего 10−11 человек, а остальные — молодежь, ребята, которые играли совсем мало. Тем более, матчи шли так часто, что тренировочного процесса не было в принципе — только игры и восстановление. Тяжелые моменты были, но мы с ними справились достойно.
— Когда готовился к интервью, читал казахстанские медиа. Одна из главных претензий — мол, в конце сезона, когда уже ничего не решалось, вы все равно не ставили молодежь. Почему?
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— Первый матч сезона завершился довольно мощным скандалом: его не перенесли, хотя поле больше походило на арену водного поло.
— Считаю, на таких полях нельзя разрешать играть. На поле лужи, мяч не катится — в России в 1990-х в таких условиях играли. Сейчас такое разрешать нельзя. Но разрешили.
Побоялись перенести игру, не знаю почему, хотя мы просили и требовали переноса. На уступки не пошли. Хотя, я думаю, что руководство федерации прекрасно сейчас понимает, что они ошиблись.
— Следите за РПЛ? Согласны, что «Спартак» в весенней части чемпионата, возможно, пока играет ярче всех?
— Не «возможно», а так оно и есть. По той игре, которую показывает «Спартак», — он единственный конкурент «Зениту».
— Когда Тедеско только приходил, вы сказали, что это назначение странное.
— После первых шести месяцев, когда у него не все получалось, в одном из интервью сам Тедеско обронил фразу: «Если я буду работать…». То есть, он тоже не был уверен в том, что его не уволят. Хорошо, что ему дали шанс. Сейчас он сделал отличную команду.
— Плюс Промес пришелся ко двору.
— Я не понимаю тех людей, которые говорили, что он уже не тот. Промес — очень сильный футболист. И в раздевалке, и в тренировочном процессе, и в игре он — лидер «Спартака».
— Проблем с мотивацией не будет? Многие считают, что он вернулся заработать.
— Человек, который был чемпионом здесь, которого так любили и любят болельщики, будет работать спустя рукава? Конечно нет. Для него, это наоборот, сильная мотивация показать, что он в отличной форме.
— Кокорин уехал в «Фиорентину» — вы были удивлены?
— Нет, а почему это должно удивлять? У него не пошло в «Спартаке», поступило предложение из Европы — молодец, что решил попробовать. Да, было видно: тот Кокорин, который был в «Сочи» и потом в «Спартаке» — это два разных Александра. Будет тяжело. И команда не так ярко выглядит, да и сам Кокорин не сверкает, о чем уже начинает писать пресса. За легионером, тем более, когда тебе не 23, пристально смотрят.
— Кокорин был одним из немногих трансферов эпохи Газизова. Его работу, пусть и довольно скоротечную, можете чуть подробнее оценить?
— Если человек не задержался в «Спартаке» — наверное, на это есть причины. Одно дело работать в «Уфе», где ты почти национальный герой. «Спартак» — как лакмусовая бумажка, там нельзя средне работать и быть наверху. Все ждали трансферов — они не все получились. Если человека убирают, значит он не справился со своей работой. Где сейчас Кокорин? Где Урунов? Вот только Мозес играет, но его и взяли из «Челси».
— Как вам Соболев? Вы пересекались с ним в «Крыльях», и при вас он там чаще сидел на скамейке, чем играл.
— У каждого футболиста случается момент, когда он пересматривает отношение к футболу. Тогда он был совсем молодым мальчишкой. А расти проще в большом клубе с хорошими партнерами. Я, например, в «Спартаке» оказался в 22 года, Титов вообще в 17 — расти при тех футболистах, с которыми мы играли рядом, намного проще, чем пытаться проявить себя в команде, бьющейся за выживание.
Сейчас Соболев повзрослел. Ему нужно было время, чтобы прожить и перерасти моменты беззаботной молодости. Он стал
— Хорошо знакомый вам Олег Романцев недавно раскритиковал Александра, сказав, что он падает чуть ли не от каждого касания.
— Это действительно проскакивает. Но я уверен, что сможет это побороть. Он же понимает, что это видят и журналисты, и судьи. Но сразу избавиться от этого невозможно — это привычка, которая складывается годами. Он, возможно, и не хочет падать — это происходит на автомате. Но я верю, что это пройдет.
— Вы упомянули «Локо» в качестве претендентов на место в ЛЧ. А ЦСКА совсем не рассматриваете?
— Сложно сказать, как команда отреагирует на Олича. Тем более, в ней очень много молодых игроков.
— Насколько оправдан такой риск — ставить человека без опыта работы главным тренером в большой клуб?
— Очень тяжело говорить абстрактно. Возьмем Газзаева, который
Но если прямо поставить вопрос: менять или не менять, я бы сказал, что скорее не надо было менять. Или, если уж делать замену, то на человека, который в такой непростой ситуации точно
— Если все же Тедеско уйдет и вам летом позвонит Леонид Федун…
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Александр Петров