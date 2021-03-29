«Домой летаю с двумя пересадками, по 16 часов». Легенда «Спартака» Тихонов — о Казахстане, Тедеско и Соболеве

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Легенда «Спартака» Андрей Тихонов сейчас работает в Казахстане — старается вернуть «Астане» чемпионство после первой за семь лет осечки (золото-2020 взял «Кайрат»). В интервью спецкору Sport24 Александру Петрову Тихонов рассказал о том, что думает о происходящих в «Спартаке» событиях и как ему работается в Казахстане.

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«Астана»: карантин строже, чем в Москве, худшее поле в карьере, полеты в Москву через Стамбул и Минск

— Вы уже полгода в «Астане». Почему не стали ждать предложений в России и уехали в Казахстан?

— Определенные предложения были. Но хотелось, чтобы перед командой ставились серьезные задачи. Болтаться где-то в середине таблицы — неинтересно. «Астана» — команда с большими амбициями. Это самый серьезный клуб Казахстана, потому задача всегда одна — первое место в чемпионате. Это и интересно.

— Вы ведь уже жили здесь 10 лет назад. Что вас поразило больше всего в плане изменений за это десятилетие?

— Там, где стоял стадион, спустя 11 лет появилось очень много домов. Возле того места, где мы жили, вообще был пустырь, а теперь там построены целые районы, причем большие. Город очень разросся.

Команда Астана

— Главная нефутбольная проблема, с которой столкнулись?

— Когда были паузы на сборные и появлялась возможность улететь домой, приходилось это делать с двумя пересадками. Прямые рейсы ограничены, потому до Москвы иногда добирались через Стамбул и Минск — просто не было других билетов. Вместо того, чтобы лететь 3,5 часов, на дорогу уходило 12−16.

— В повседневной жизни карантин в Астане пожестче чем в Москве?

— Мы то выходим из красной зоны и ограничения ослабляются, то обратно в нее возвращаемся. Кафе и рестораны закрываются то 8, то в 10 часов вечера. Так что, наверное, пожестче, да. Но я-то особо нигде не хожу — мне хватает тренировок и проживания в отеле. В прошлом году из-за вируса чемпионат страны игрался в одном городе — Алма-Ате, но сейчас все играют на своих стадионах.

— Расскажите про диспозицию в казахстанском футболе. «Астана» — до сих пор главный гранд?

— В том году чемпионство взял как раз «Кайрат» — у них более стабильная ситуация в плане финансирования и есть мощный патрон (генпартнером «Астаны» является подконтрольный государству фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» — Sport24). Плюс чемпионат проходил в их городе. Они могли тренироваться на своей базе, тогда как остальным командам приходилось это делать по расписанию на одном-двух стадионах. Так что проблемы в том году были, но «Астана» как была многократным чемпионом, так им и остается.

— Много говорилось о том, что у «Астаны» сократилось финансирование. Отражается это на команде?

— Чем больше бюджет — тем более дорогостоящих футболистов клуб может приглашать. В этом году «Астана» не заплатила ни за одного футболиста — все пришли свободными агентами. А в целом наш бюджет сократился раза в четыре.

— Вы пришли по ходу сезона, когда «Астана» впервые за 7 лет по сути не боролась за чемпионство. В каком состоянии приняли команду?

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— Сказать, что в разобранном, я не могу, но было много разных моментов. Травмы, ребята приехали после сборной. В составе было всего 10−11 человек, а остальные — молодежь, ребята, которые играли совсем мало. Тем более, матчи шли так часто, что тренировочного процесса не было в принципе — только игры и восстановление. Тяжелые моменты были, но мы с ними справились достойно.

— Когда готовился к интервью, читал казахстанские медиа. Одна из главных претензий — мол, в конце сезона, когда уже ничего не решалось, вы все равно не ставили молодежь. Почему?

— Во-первых, в чемпионате для нас ничего не решалось только в последней игре. А, во-вторых, мы же должны были посмотреть, на кого мы можем рассчитывать в новом сезоне. Молодежь я точно хорошо изучил, многие играют в сборных своих возрастов. Но зачем проигрывать, когда можно выиграть? Тем более, мы играем для болельщиков. Кому нужно было ставить молодежь — разве что тем самым журналистам. Нам это не надо было.

— Первый матч сезона завершился довольно мощным скандалом: его не перенесли, хотя поле больше походило на арену водного поло.

— Считаю, на таких полях нельзя разрешать играть. На поле лужи, мяч не катится — в России в 1990-х в таких условиях играли. Сейчас такое разрешать нельзя. Но разрешили.

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Побоялись перенести игру, не знаю почему, хотя мы просили и требовали переноса. На уступки не пошли. Хотя, я думаю, что руководство федерации прекрасно сейчас понимает, что они ошиблись.

Россия: «Спартак» как главный конкурент «Зениту», эпоха Газизова, Олич или Гончаренко

— Следите за РПЛ? Согласны, что «Спартак» в весенней части чемпионата, возможно, пока играет ярче всех?

— Не «возможно», а так оно и есть. По той игре, которую показывает «Спартак», — он единственный конкурент «Зениту».

— Когда Тедеско только приходил, вы сказали, что это назначение странное.

— После первых шести месяцев, когда у него не все получалось, в одном из интервью сам Тедеско обронил фразу: «Если я буду работать…». То есть, он тоже не был уверен в том, что его не уволят. Хорошо, что ему дали шанс. Сейчас он сделал отличную команду.

Доменико Тедеско в одном из матчей. | Источник: РИА "Новости"

— Плюс Промес пришелся ко двору.

— Я не понимаю тех людей, которые говорили, что он уже не тот. Промес — очень сильный футболист. И в раздевалке, и в тренировочном процессе, и в игре он — лидер «Спартака».

— Проблем с мотивацией не будет? Многие считают, что он вернулся заработать.

— Человек, который был чемпионом здесь, которого так любили и любят болельщики, будет работать спустя рукава? Конечно нет. Для него, это наоборот, сильная мотивация показать, что он в отличной форме.

— Кокорин уехал в «Фиорентину» — вы были удивлены?

— Нет, а почему это должно удивлять? У него не пошло в «Спартаке», поступило предложение из Европы — молодец, что решил попробовать. Да, было видно: тот Кокорин, который был в «Сочи» и потом в «Спартаке» — это два разных Александра. Будет тяжело. И команда не так ярко выглядит, да и сам Кокорин не сверкает, о чем уже начинает писать пресса. За легионером, тем более, когда тебе не 23, пристально смотрят.

— Кокорин был одним из немногих трансферов эпохи Газизова. Его работу, пусть и довольно скоротечную, можете чуть подробнее оценить?

Команда Спартак

— Если человек не задержался в «Спартаке» — наверное, на это есть причины. Одно дело работать в «Уфе», где ты почти национальный герой. «Спартак» — как лакмусовая бумажка, там нельзя средне работать и быть наверху. Все ждали трансферов — они не все получились. Если человека убирают, значит он не справился со своей работой. Где сейчас Кокорин? Где Урунов? Вот только Мозес играет, но его и взяли из «Челси».

— Как вам Соболев? Вы пересекались с ним в «Крыльях», и при вас он там чаще сидел на скамейке, чем играл.

— У каждого футболиста случается момент, когда он пересматривает отношение к футболу. Тогда он был совсем молодым мальчишкой. А расти проще в большом клубе с хорошими партнерами. Я, например, в «Спартаке» оказался в 22 года, Титов вообще в 17 — расти при тех футболистах, с которыми мы играли рядом, намного проще, чем пытаться проявить себя в команде, бьющейся за выживание.

Сейчас Соболев повзрослел. Ему нужно было время, чтобы прожить и перерасти моменты беззаботной молодости. Он стал по-другому смотреть на жизнь, особенно после смерти мамы. Когда человеку тяжело, он многое пересматривает. Сейчас Саша выглядит просто здорово. Он очень прибавил — забил много важных для «Спартака» мячей. Если он так продолжит дальше, вполне может стать основным игроком сборной.

Александр Соболев ликует. | Источник: РИА "Новости"

— Хорошо знакомый вам Олег Романцев недавно раскритиковал Александра, сказав, что он падает чуть ли не от каждого касания.

— Это действительно проскакивает. Но я уверен, что сможет это побороть. Он же понимает, что это видят и журналисты, и судьи. Но сразу избавиться от этого невозможно — это привычка, которая складывается годами. Он, возможно, и не хочет падать — это происходит на автомате. Но я верю, что это пройдет.

— Вы упомянули «Локо» в качестве претендентов на место в ЛЧ. А ЦСКА совсем не рассматриваете?

— Сложно сказать, как команда отреагирует на Олича. Тем более, в ней очень много молодых игроков.

— Насколько оправдан такой риск — ставить человека без опыта работы главным тренером в большой клуб?

— Очень тяжело говорить абстрактно. Возьмем Газзаева, который как-то летом сказал: я ухожу в конце сезона. После чего выиграл все матчи и стал чемпионом. Тедеско тоже заявил об уходе — команда поднимается вверх, хотя многие говорили, что после его слов сразу нужно было менять тренера. Может быть, Олич сейчас начнет выигрывать все подряд — мы же не знаем.

Но если прямо поставить вопрос: менять или не менять, я бы сказал, что скорее не надо было менять. Или, если уж делать замену, то на человека, который в такой непростой ситуации точно что-то может дать команде.

— Если все же Тедеско уйдет и вам летом позвонит Леонид Федун…

— Не-не-не, давайте без этого. Я работаю в отличной команде и хочу с ней добиться максимального результата. До конца года я тренер «Астаны».