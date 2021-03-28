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13:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» получит 100 миллионов евро на трансферы

Руководство «Милана» пойдет на серьезные финансовые вливания перед летним трансферным окном, сообщает Football Italia.

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Источник: Reuters

По информации источника, клуб получит 100 миллионов евро на расходы на трансферном рынке. Сообщается, что «россонери» рассматривают несколько футболистов в качестве потенциального усиления, в том числе полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

«Милан» занимает второе место в таблице чемпионата Италии с 59 очками после 28 матчей.

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