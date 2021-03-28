Участник еврокубков от Казахстана объявил о трансфере бывшего футболиста «Ростова»

Сербский нападающий Неманья Николич перешел в «Тобол». Об этом сообщает пресс-служба костанайского клуба.

Команда Тобол Кс

Николич родился 19 октября 1992 года в сербском Кралево. Является воспитанником черногорского «Грбаля».

До перехода в «Тобол» выступал за «Аль-Раид» из саудовской премьер-лиги. Также в его карьере были сербский «Спартак» (Суботица), «Актобе» и российский «Ростов».