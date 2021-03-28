Участник еврокубков от Казахстана объявил о трансфере бывшего футболиста «Ростова»
Последним местом его работы был клуб из саудовской
Последним местом его работы был клуб из саудовской
Сербский нападающий Неманья Николич перешел в «Тобол». Об этом сообщает
Николич родился 19 октября 1992 года в сербском Кралево. Является воспитанником черногорского «Грбаля».
До перехода в «Тобол» выступал за «Аль-Раид» из саудовской
Напомним, что костанайцы прошлый сезон в КПЛ завершили на втором месте и заполучили путевку в еврокубки. Нынешний сезон команда Григория Бабаяна начала с победы в Суперкубке.