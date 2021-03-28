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12:59 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана объявил о трансфере бывшего футболиста «Ростова»

Последним местом его работы был клуб из саудовской премьер-лиги.

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Сербский нападающий Неманья Николич перешел в «Тобол». Об этом сообщает пресс-служба костанайского клуба.

Команда
Тобол Кс

Николич родился 19 октября 1992 года в сербском Кралево. Является воспитанником черногорского «Грбаля».

До перехода в «Тобол» выступал за «Аль-Раид» из саудовской премьер-лиги. Также в его карьере были сербский «Спартак» (Суботица), «Актобе» и российский «Ростов».

Напомним, что костанайцы прошлый сезон в КПЛ завершили на втором месте и заполучили путевку в еврокубки. Нынешний сезон команда Григория Бабаяна начала с победы в Суперкубке.

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