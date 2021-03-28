СМИ: Голкипер «Интера» Ханданович вылечился от коронавируса

По информации издания, Ханданович сдал отрицательный тест на COVID-19, и теперь 36-летнему голкиперу нужно пройти медобследование, после чего он сможет вернуться в общую группу. Пресс-служба «Интера» эту информацию пока не подтверждает.

Ханданович был одним из четырех футболистов «Интера», заразившихся коронавирусом в середине марта. Также положительные тесты сдали защитники Данило Д’Амброзио и Стефан де Врей и полузащитник Матиас Весино. Власти Милана предписали всему клубу уйти на карантин, из-за чего матч 28-го тура серии А против «Сассуоло» был перенесен с 20 марта на 7 апреля.

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