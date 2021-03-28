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19:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Дани Алвес: Ушёл из «Барселоны», так как не верил в руководство. Оказалось, что я был прав

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес рассказал, почему ушёл из «Барселоны».

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Источник: AFP 2020

«Тоскую ли по “Барселоне”? Не слишком. Ушёл потому, что не верил в руководство клуба, которое было в то время. Выяснилось, что я был прав. Я был первым человеком, который сказал это, но меня назвали сумасшедшим. Выходит, я не такой уж и сумасшедший», — цитирует Алвеса Marca.

Напомним, Алвес перешёл в «Сан-Паулу» летом 2019 года на правах свободного агента. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2022 года. Ранее бразильский футболист выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону», туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». С 2006 года Алвес вызывается в национальную команду Бразилии. Завоевав за карьеру 40 титулов, Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории.

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