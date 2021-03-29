Мадридский «Реал» опубликовал работу казахстанского художника
Вышло очень красиво.
Вышло очень красиво.
Мадридский «Реал» отметил работу казахстанского художника Каната Нуртазина, опубликовав ее на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец с помощью кленового листа изготовил клубный логотип с капитаном «сливочных» Серхио Рамосом. Получилось очень красиво. «Просто удивительно», — говорится в подписи к видео:
«Реал» является 34-кратным чемпионом Испании, 13-кратным победителем Лиги чемпионов. На данный момент мадридский клуб занимает третье место из 20 в чемпионате Испании, набрав 60 очков в 28 матчах. Следующую игру подопечные Зинедина Зидана проведут на своем поле с «Эйбаром» 3 апреля.