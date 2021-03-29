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09:55 (мск), источник: Vesti.kz

Мадридский «Реал» опубликовал работу казахстанского художника

Вышло очень красиво.

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Мадридский «Реал» отметил работу казахстанского художника Каната Нуртазина, опубликовав ее на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец с помощью кленового листа изготовил клубный логотип с капитаном «сливочных» Серхио Рамосом. Получилось очень красиво. «Просто удивительно», — говорится в подписи к видео:

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» является 34-кратным чемпионом Испании, 13-кратным победителем Лиги чемпионов. На данный момент мадридский клуб занимает третье место из 20 в чемпионате Испании, набрав 60 очков в 28 матчах. Следующую игру подопечные Зинедина Зидана проведут на своем поле с «Эйбаром» 3 апреля.

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