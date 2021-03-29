СМИ: Футболист «Баварии» Алаба летом подпишет контракт с «Реалом»

По информации журналиста, контракт Алабы с «Реалом» будет действовать до 2025 года, его зарплата составит €12 млн в год.

В феврале 28-летний игрок сообщил, что не планирует продлевать контракт с мюнхенским клубом и летом подпишет соглашение с одной из команд в статусе свободного агента.

Алаба стал игроком основного состава «Баварии» в 2010 году, ранее австриец играл за молодежную и вторую команды клуба из Мюнхена. Он является девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а также двукратным победителем клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей, два забитых мяча и две голевые передачи.