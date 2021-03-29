Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Сан-Марино
Венгрия
03
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Польша
Андорра
30
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Израиль
Шотландия
11
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Австрия
Фарерские острова
31
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Украина
Финляндия
11
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Швейцария
Литва
10
Все события
Фоторепортажи
Триумф российских фигуристок на ЧМ
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
11:59 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Баварии» Алаба летом подпишет контракт с «Реалом»

ТАСС, 29 марта. Австрийский защитник германской «Баварии» Давид Алаба летом подпишет четырехлетний контракт с испанским «Реалом». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Наверх

По информации журналиста, контракт Алабы с «Реалом» будет действовать до 2025 года, его зарплата составит €12 млн в год.

Во время загрузки произошла ошибка.

В феврале 28-летний игрок сообщил, что не планирует продлевать контракт с мюнхенским клубом и летом подпишет соглашение с одной из команд в статусе свободного агента.

Алаба стал игроком основного состава «Баварии» в 2010 году, ранее австриец играл за молодежную и вторую команды клуба из Мюнхена. Он является девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а также двукратным победителем клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей, два забитых мяча и две голевые передачи.

Читайте также
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Словенский портрет: как осечки соперников вывели Россию в лидеры
Проклятие русской звезды. Тарасенко вколотил гол, но проиграл
«Даллас» проиграл «Флориде». Гурьянов подрался со Стиллманом
Русский гигант колотит всех подряд. Задоров уложил ветерана
Фигуристов РФ после возвращения с ЧМ встретили под гимн страны
«Авангард» стал третьим полуфиналистом плей-офф КХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь