В Казахстане решили создать новый футбольный клуб
Его возглавит местный специалист.
Его возглавит местный специалист.
В городе Туркестане собираются создать новый клуб под названием «Яссы», сообщает KazFootball.kz.
Отмечается, что клуб будет выступать во второй лиге под руководством Шайзидина Кенжебаева. Специалист собирается укомплектовать команду опытными казахстанскими игроками.
Напомним, в Туркестане уже базируется футбольный клуб «Туран», выступающий в
В первом туре «Туран» отобрал очки у «Астаны» (2:2), а во втором уступил на выезде «Жетысу» (0:3). Турнирная таблица приведена по этой ссылке.