В Казахстане решили создать новый футбольный клуб

В городе Туркестане собираются создать новый клуб под названием «Яссы», сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что клуб будет выступать во второй лиге под руководством Шайзидина Кенжебаева. Специалист собирается укомплектовать команду опытными казахстанскими игроками.

Напомним, в Туркестане уже базируется футбольный клуб «Туран», выступающий в премьер-лиге с нового сезона.