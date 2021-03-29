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13:13 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Немана» разгромили гомельчанок в матче женского чемпионата Беларуси

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки гродненского «Немана» разгромили команду Гомельской области в последнем матче второго тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя в гостях у дебютанта национального первенства, обладательницы бронзовых медалей уже к перерыву забили шесть мячей, а во второй половине еще пять раз поразили ворота соперниц — 11:0.

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Еще два новичка женской лиги также потерпели крупные поражения. Футболистки «Витебска» на своем поле оказались слабее столичной «Зоркi-БДУ» — 1:8, а брестское «Динамо» также у себя дома не смогло оказать достойного сопротивления могилевскому «Днепру», уступив с «сухим» счетом 0:7.

Действующие чемпионки страны футболистки минского «Динамо-БГУФК» разгромили на своей арене юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 16:0. В первом туре динамовская дружина также у себя дома не оставила шансов гостям из «Бобруйчанки» — 6:0. Серебряные призеры прошлого первенства спортсменки «Минска» уверенно обыграли в Бобруйске местную «Бобруйчанку» с результатом 4:0.

Турнирную таблицу возглавляют «Динамо-БГУФК», «Неман» и «Минск», набравшие по 6 очков из 6 возможных. По 3 балла в активе «Днепра» и «Зоркi-БДУ», остальные команды очков пока не набирали. Список лучших бомбардиров 30-го женского чемпионата Беларуси возглавляет 20-летняя полузащитница «Немана» Джульетта Нана из Буркина-Фасо, забившая в двух играх 7 мячей.

Матчи третьего тура пройдут 2—4 апреля.

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