Буффон хочет уйти из «Ювентуса»

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

По информации издания, Буффон считает, что находится в отличной форме, и убежден, что может получать гораздо больше игрового времени на поле, чем предоставляет ему «Ювентус». Голкипер готов перейти в серьезный итальянский или зарубежный клуб.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон хочет завершить карьеру в итальянской «Парме». Напомним, голкипер начинал в «Парме» свою профессиональную карьеру, защищая цвета клуба с 1995 по 2001 год. Интересно, что туринский «Ювентус» заплатил пармезанцам за Буффона €52 млн. Эта сумма на тот момент стала самой большой в истории футбола, которая была заплачена за вратаря.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ee53a8099eaf28206352" data-vnd="ee53a8099eaf28206352" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ee53a8099eaf28206352" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.