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14:47 (мск), источник: Газета.Ру

Буффон хочет уйти из «Ювентуса»

43-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может покинуть туринский клуб по окончании сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, Буффон считает, что находится в отличной форме, и убежден, что может получать гораздо больше игрового времени на поле, чем предоставляет ему «Ювентус». Голкипер готов перейти в серьезный итальянский или зарубежный клуб.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон хочет завершить карьеру в итальянской «Парме». Напомним, голкипер начинал в «Парме» свою профессиональную карьеру, защищая цвета клуба с 1995 по 2001 год. Интересно, что туринский «Ювентус» заплатил пармезанцам за Буффона €52 млн. Эта сумма на тот момент стала самой большой в истории футбола, которая была заплачена за вратаря.

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В составе «Пармы» Буффон стал обладателем Кубка УЕФА. С «Ювентусом» он десять раз становился чемпионом Италии, а в сезоне-2006/2007 выиграл со «старой синьорой» Серию Б, куда она была отправлена после скандала с договорными матчами.

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