Дортмундская «Боруссия» продлит контракт с генеральным директором Ватцке

Контракт с Ватцке, истекавший 31 декабря 2022 года, будет досрочно продлен до 31 декабря 2025 года. Также будут продлены контракты с членами команды Ватцке Карстеном Крамером и Томасом Трессом.

«Несмотря на пандемию и связанные с ней последствия с точки зрения доходов, нашему руководству удалось сохранить стабильный курс корабля в бурном море», — сказал президент «Боруссии» Райнхард Раубалль.