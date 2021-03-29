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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дортмундская «Боруссия» продлит контракт с генеральным директором Ватцке

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» на своем сайте сообщил о продлении контракта с генеральным директором Хансом-Йоахимом Ватцке.

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Контракт с Ватцке, истекавший 31 декабря 2022 года, будет досрочно продлен до 31 декабря 2025 года. Также будут продлены контракты с членами команды Ватцке Карстеном Крамером и Томасом Трессом.

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«Несмотря на пандемию и связанные с ней последствия с точки зрения доходов, нашему руководству удалось сохранить стабильный курс корабля в бурном море», — сказал президент «Боруссии» Райнхард Раубалль.

Ватцке занимает свой пост с 2005 года. С ним клуб стал двукратным чемпионом Германии.

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