Вальбуэна продлил контракт с «Олимпиакосом» на один год

В нынешнем сезоне 36-летний полузащитник забил два мяча в 28 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах.

Вальбуэна с 2006 по 2014 год выступал за французский «Марсель», из которого перешел в московское «Динамо». Затем он защищал цвета французского «Лиона» и турецкого «Фенербахче», а в мае 2019 года присоединился к «Олимпиакосу». На счету Вальбуэна 8 голов в 52 играх за сборную Франции.