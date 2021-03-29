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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вальбуэна продлил контракт с «Олимпиакосом» на один год

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Французский футболист Матьё Вальбуэна продлил контракт с «Олимпиакосом» на один год, сообщается на странице греческого клуба в Twitter.

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В нынешнем сезоне 36-летний полузащитник забил два мяча в 28 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах.

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Вальбуэна с 2006 по 2014 год выступал за французский «Марсель», из которого перешел в московское «Динамо». Затем он защищал цвета французского «Лиона» и турецкого «Фенербахче», а в мае 2019 года присоединился к «Олимпиакосу». На счету Вальбуэна 8 голов в 52 играх за сборную Франции.

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