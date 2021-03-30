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08:50 (мск), источник: Матч ТВ

«Астана» может арендовать у «Крыльев Советов» Аймбетова

По данным «Матч ТВ», «Астана» Андрея Тихонова ведет переговоры с «Крыльями Советов» об аренде нападающего Абата Аймбетова.

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Ясность наступит в ближайшие два-три дня. Вопрос практически был решен, но возникли нюансы с тем, в каких паях клубы будут выплачивать зарплату 25-летнему форварду.

Сейчас Аймбетов находится в расположении сборной Казахстана.

Футболист перешел в «Крылья» перед закрытием зимнего трансферного окна. В минувшем сезоне, выступая за «Кайрат», Аймбетов забил 10 мячей в 20 матчах чемпионата Казахстана. При этом главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не рассчитывает на игрока. На весеннем отрезке Олимп-Первенства ФНЛ тот ни разу не появлялся на поле.

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