«Астана» может арендовать у «Крыльев Советов» Аймбетова

Ясность наступит в ближайшие два-три дня. Вопрос практически был решен, но возникли нюансы с тем, в каких паях клубы будут выплачивать зарплату 25-летнему форварду.

Футболист перешел в «Крылья» перед закрытием зимнего трансферного окна. В минувшем сезоне, выступая за «Кайрат», Аймбетов забил 10 мячей в 20 матчах чемпионата Казахстана. При этом главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не рассчитывает на игрока. На весеннем отрезке Олимп-Первенства ФНЛ тот ни разу не появлялся на поле.