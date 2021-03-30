«Астана» может арендовать у «Крыльев Советов» Аймбетова
По данным «Матч ТВ», «Астана» Андрея Тихонова ведет переговоры с «Крыльями Советов» об аренде нападающего Абата Аймбетова.
По данным «Матч ТВ», «Астана» Андрея Тихонова ведет переговоры с «Крыльями Советов» об аренде нападающего Абата Аймбетова.
Ясность наступит в ближайшие
Сейчас Аймбетов находится в расположении сборной Казахстана.
Футболист перешел в «Крылья» перед закрытием зимнего трансферного окна. В минувшем сезоне, выступая за «Кайрат», Аймбетов забил 10 мячей в 20 матчах чемпионата Казахстана. При этом главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не рассчитывает на игрока. На весеннем отрезке