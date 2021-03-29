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22:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Агуэро покинет «Манчестер Сити» после завершения сезона

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Нападающий Серхио Агуэро покинет «Манчестер Сити» по истечении контракта предстоящим летом, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

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Источник: AP 2020

Агуэро перешел в «Сити» в 2011 году. В общей сложности он сыграл за клуб 384 матча и забил 257 голов. Аргентинский форвард в составе «Манчестера» четырежды выигрывал чемпионат Англии. Агуэро — лучший бомбардир в истории английской премьер-лиги среди иностранцев.

«Сити» установит статую Агуэро у стадиона клуба в Манчестере рядом со статуями экс-игроков клуба Давида Сильвы и Венсана Компани.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего аргентинца три гола в 14 матчах за «Манчестер».

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