Агуэро покинет «Манчестер Сити» после завершения сезона
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Нападающий Серхио Агуэро покинет «Манчестер Сити» по истечении контракта предстоящим летом, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Нападающий Серхио Агуэро покинет «Манчестер Сити» по истечении контракта предстоящим летом, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Агуэро перешел в «Сити» в 2011 году. В общей сложности он сыграл за клуб 384 матча и забил 257 голов. Аргентинский форвард в составе «Манчестера» четырежды выигрывал чемпионат Англии. Агуэро — лучший бомбардир в истории английской
«Сити» установит статую Агуэро у стадиона клуба в Манчестере рядом со статуями
В нынешнем сезоне на счету 32-летнего аргентинца три гола в 14 матчах за «Манчестер».