Агуэро покинет «Манчестер Сити» после завершения сезона

Агуэро перешел в «Сити» в 2011 году. В общей сложности он сыграл за клуб 384 матча и забил 257 голов. Аргентинский форвард в составе «Манчестера» четырежды выигрывал чемпионат Англии. Агуэро — лучший бомбардир в истории английской премьер-лиги среди иностранцев.

«Сити» установит статую Агуэро у стадиона клуба в Манчестере рядом со статуями экс-игроков клуба Давида Сильвы и Венсана Компани.