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10:31 (мск), источник: Sports.Ru

«Ман Сити» намерен подписать Холанда, несмотря на конкуренцию с «Реалом», «МЮ» и «Челси». В нем видят наследника Агуэро

«Манчестер Сити» хочет купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

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Источник: AP 2020

По информации The Telegraph, руководство «горожан» видит в 20-летнем норвежце наследника Серхио Агуэро, который сегодня объявил, что покинет «Сити» в конце сезона.

«Манчестер Сити» намерен купить Холанда, даже если клубу придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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В этом сезоне форвард «Боруссии» забил 21 гол в 21 матче Бундеслиги.

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