«Ман Сити» намерен подписать Холанда, несмотря на конкуренцию с «Реалом», «МЮ» и «Челси». В нем видят наследника Агуэро
«Манчестер Сити» хочет купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Манчестер Сити» хочет купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
По информации The Telegraph, руководство «горожан» видит в 20-летнем норвежце наследника Серхио Агуэро, который сегодня объявил, что покинет «Сити» в конце сезона.
«Манчестер Сити» намерен купить Холанда, даже если клубу придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В этом сезоне форвард «Боруссии» забил 21 гол в 21 матче Бундеслиги.