Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Кипр
Словения
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Азербайджан
Сербия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Хорватия
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словакия
Россия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Люксембург
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Бельгия
Беларусь
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Уэльс
Чехия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Гибралтар
Нидерланды
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Черногория
Норвегия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Турция
Латвия
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
12:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист Холанд сообщил руководству «Боруссии» о намерении покинуть клуб летом

ТАСС, 30 марта. Норвежский футболист Эрлинг Холанд уведомил руководство дортмундской «Боруссии» о том, что намерен покинуть германский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

Наверх
Источник: Reuters

По информации издания, наибольшую заинтересованность в приобретении форварда проявляет мадридский «Реал». Ранее портал Goal сообщал, что в услугах норвежца заинтересован английский «Манчестер Сити», который рассматривает Холанда в качестве замены Серхио Агуэро, который покинет команду летом в связи с истечением контракта.

Контакт норвежца с дортмундским клубом действует до июня 2024 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €110 млн.

Холанду 20 лет, в нынешнем сезоне норвежский футболист провел 21 матч в чемпионате Германии, забил 21 гол и отдал пять голевых передач. Также на его счету 10 голов в Лиге чемпионов и один — в Кубке Германии.

 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Словакия - Россия: наши теперь не назовут соперника «колхозом»
У футболиста «Локомотива» и сборной Польши найден коронавирус
«Манчестер Сити» выбрал наследника Серхио Агуэро
Лучшие из лучших. Семь прокатов ЧМ по фигурному катанию: видео
Русский защитник сотворил камбэк. «Филадельфия» спаслась с 0:3
Загитова опередила Медведеву в обновленном рейтинге ISU
Лыжница Сорина выиграла гонку с раздельным стартом на ЧР
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь