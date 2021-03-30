СМИ: Футболист Холанд сообщил руководству «Боруссии» о намерении покинуть клуб летом

По информации издания, наибольшую заинтересованность в приобретении форварда проявляет мадридский «Реал». Ранее портал Goal сообщал, что в услугах норвежца заинтересован английский «Манчестер Сити», который рассматривает Холанда в качестве замены Серхио Агуэро, который покинет команду летом в связи с истечением контракта.

Контакт норвежца с дортмундским клубом действует до июня 2024 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €110 млн.