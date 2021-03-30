Очередная технологическая революция в футболе. Определять офсайды будут по-новому!
Английские клубы достали лигу своими жалобами.
Английские клубы достали лигу своими жалобами.
С момента появления в Англии системы VAR скандалы вылезают чуть ли не каждый тур. И самые спорные моменты, как бы удивительно это ни звучало, не в пересечении мячом линии ворот или нарушениях в штрафной, а в определении офсайда. Только в этом сезоне более 30 раз судьи меняли решения после того, как арбитры VAR долго всматривались в офсайдные линии и рекомендовали главному арбитру посмотреть повтор самому.
Это забирает у матча пару минут, бесит болельщиков, так как линии нередко похожи на художества подростка, лишенного таланта, а главное, заставляет клубы писать бесконечные жалобы.
Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн (издание часто попадает инсайдами в цель) сообщил, что бесконечные жалобы
В пример поставили клубный чемпионат мира, проходивший в Катаре. Там видеоарбитры впервые получили в пользование систему полуавтоматического определения офсайда, когда робот через несколько секунд после эпизода передавал изображение на их мониторы. И вместо 2−3 минут решение выносилось за несколько секунд.
По сути это аналог автоматического определения гола, который уже используется на турнирах, где есть VAR. Криштиану Роналду в этом плане в игре с Сербией не повезло.
The Athletic подчеркивает, что это пока не итоговое решение. Клубы понимают, что систему должны одобрить в ФИФА, а за не самый продолжительный срок это сделать непросто. Плюс время на установку на всех стадионах. Тем не менее принципиальное решение о работе в этом направлении принято. На
Система оптического трекинга Tracab, произведённая шведской компанией ChynonHego, поможет убрать всякую субъективность. И теперь судьи перестанут иметь разные мнения насчёт длины кисти или ширины бутсы. Даже
Технологически это выглядит не так сложно, как звучит. Для полноформатной работы системы нужно лишь установить по периметру специальные камеры. Интересно, что систему уже протестировали и в
Трекинг Tracab уже работает в футболе, но не в качестве помощников VAR. Это лучшая система для отслеживания игроков и мяча на поле, которую используют крупные футбольные организации. Например, для букмекерских медиаприложений или анализа игры команд или игроков.
Непонятно, будет ли трекинг работать постоянно или только по запросу. Непонятно, могут ли судьи VAR засомневаться в его решении или обязаны следовать ему. Вопросов пока очень много. Но у Англии есть больше года, чтобы их решить.
Михаил Георгиев