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16:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гасперини был признан лучшим тренером серии А в сезоне-2019/20

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини был признан лучшим наставником минувшего сезона серии А, сообщает официальный сайт клуба из Бергамо 30 марта.

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Источник: AP 2020

Итальянская Ассоциация тренеров присудила победу 63-летнему специалисту во второй раз кряду, после того как по итогам сезона-2018/19 он впервые получил награду «Золотая скамья».

На выбор коллег Гасперини повлияли третье место в серии А и четвертьфинал Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

Гасперини возглавил «Аталанту» летом 2016 года и за последние годы помог бергамаской команде стать одной из лучших в Италии, продолжая бороться за места в Лиге чемпионов в третий год подряд.

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