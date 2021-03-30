Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины» и тренируется по индивидуальной программе
Нападающий Александр Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины».
Нападающий Александр Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины».
Как сообщает FirenzeViola.it, форвард продолжает восстанавливаться после травмы и занимается по индивидуальной программе.
Последние 10 дней Кокорин провел в Риме в клинике «Вилла Стюарт», где проходил реабилитацию.
В текущем сезоне 30-летний Кокорин принял участие в 3 матчах Серии А.