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16:55 (мск), источник: Sport24

Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины» и тренируется по индивидуальной программе

Нападающий Александр Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины».

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Как сообщает FirenzeViola.it, форвард продолжает восстанавливаться после травмы и занимается по индивидуальной программе.

Последние 10 дней Кокорин провел в Риме в клинике «Вилла Стюарт», где проходил реабилитацию.

В текущем сезоне 30-летний Кокорин принял участие в 3 матчах Серии А.

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