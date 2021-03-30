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17:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил дисквалификацию на один матч. Он употребил богохульное выражение в матче 13-го тура Серии А против «Пармы» (4:0), сообщает журналист Мирко Николино.

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Источник: AFP 2020

Ранее дисциплинарная комиссия серии А не приняла никаких мер против Буффона, так как эмоции вратаря не попали на камеру. Также Буффон получил штраф в размере 5 тысяч евро.

Он будет вынужден пропустить встречу 28-го тура чемпионата Италии против «Торино». Матч пройдет 3 апреля.

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