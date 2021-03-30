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21:30 (мск), источник: Sport24

Бензема в октябре предстанет перед судом по обвинению в причастности к шантажу Вальбуэна

Нападающий «Реала» Карим Бензема в октябре предстанет перед судом по обвинению в причастности к шантажу бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна секс-видео. Об этом 30 марта сообщили в прокуратуре Версаля.

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Источник: Reuters

Бензема предстанет перед судом с 20 по 22 октября по обвинению в соучастии в попытке шантажа. Сам игрок отрицает правонарушения.

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Бензема подозревается в оказании давления на Вальбуэна в 2015 году, чтобы тот заплатил шантажистам, которые грозили обнародовать интимное видео с участием Матье.

После того, как история стала достоянием общественности, Бензема, вероятно, самый талантливый французский форвард своего поколения, был исключен из национальной команды. С ноября 2015 года он не провел за сборную ни матча. Всего в 81 матче за сборную Франции Бензема забил 27 голов.

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