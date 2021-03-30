Бензема в октябре предстанет перед судом по обвинению в причастности к шантажу Вальбуэна
Нападающий «Реала» Карим Бензема в октябре предстанет перед судом по обвинению в причастности к шантажу бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна
Нападающий «Реала» Карим Бензема в октябре предстанет перед судом по обвинению в причастности к шантажу бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна
Бензема предстанет перед судом с 20 по 22 октября по обвинению в соучастии в попытке шантажа. Сам игрок отрицает правонарушения.
После того, как история стала достоянием общественности, Бензема, вероятно, самый талантливый французский форвард своего поколения, был исключен из национальной команды. С ноября 2015 года он не провел за сборную ни матча. Всего в 81 матче за сборную Франции Бензема забил 27 голов.