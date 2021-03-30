Бензема в октябре предстанет перед судом по обвинению в причастности к шантажу Вальбуэна

Бензема предстанет перед судом с 20 по 22 октября по обвинению в соучастии в попытке шантажа. Сам игрок отрицает правонарушения.

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Бензема подозревается в оказании давления на Вальбуэна в 2015 году, чтобы тот заплатил шантажистам, которые грозили обнародовать интимное видео с участием Матье.