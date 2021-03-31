Жесткий тренер и конкуренция с самым забивным защитником, или что ждет Зайнутдинова в случае перехода в «Аталанту»
Выделили пять главных пунктов.
Выделили пять главных пунктов.
В прессе продолжают обсуждать возможный переход Бахтиера Зайнутдинова в итальянскую «Аталанту». Ранее в российских СМИ появилась информация, что игрок сборной Казахстана и московского ЦСКА попал в
Прямо сейчас «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. В этом сезоне коллективу удалось добраться до 1/8 финала Лиги чемпионов, где футболисты уступили мадридскому «Реалу» — 1:4 (0:1, 1:3). Во внутреннем первенстве подопечные Джан Пьеро Гасперини забили 65 мячей в 28 турах, что является лучшим показателем в чемпионате (наряду с лидирующим «Интером», у которого есть матч в запасе). Одним словом, команда серьезная, без
Первое, с чем столкнулся бы Зайнутдинов после перехода в «Аталанту», — знакомство с тренерской философией Гасперини. Этот специалист делает огромный упор на тактику и на мельчайшие детали своего плана. Футболисты должны слышать его и четко следовать ранее заданным установкам. С этим связано и то, почему некоторые добротные игроки не сразу получали доверие от Джан Пьеро. Первое время пришлось нелегко и украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому, сейчас являющемуся одним из основных исполнителей команды, а россиянин Алексей Миранчук только сейчас начинает приближаться к основе, все чаще появляясь на поле во втором тайме.
Бахтиера, в случае возможного перехода, не стоит сразу же ждать в основе команды. На позиции левого латераля конкуренции не так много, как в атакующей зоне полузащиты, где играют Миранчук и Малиновский, но все же.
Всегда есть еще одно «но». Если Зайнутдинов и перейдет в «Аталанту», то случится это как минимум летом. Однако уже сейчас есть слухи, что 63-летний Джан Пьеро, становившийся лучшим тренером Серии А в последних двух сезонах, может возглавить «Ювентус» со следующей кампании. Если это произойдет, то, понятное дело, Бахтиеру предстоит подстраиваться под другого специалиста.
Именно таким, без сомнений, является немец Робин Госенс. В этом сезоне Серии А он провел 23 матча, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Футболист закрывает всю левую бровку, от своей штрафной и до чужой. В прошлом сезоне Робин сыграл во всех турнирах 43 игры, набрав статистику 10+7 по системе «гол+пас». Футболист раскрылся именно при Гасперини, в чем он сам и не раз признавался.
Сейчас за Госенсом в очередь выстраиваются
Другим игроком на эту же позицию в Бергамо является 18-летний Маттео Руджери, выступающий за юношескую сборную Италии.
При Гасперини
«Никакого сравнения с Нидерландами — в «Аталанте» я потею в три раза больше.
Зайнутдинову нужно будет к этому привыкнуть, потому что в «Аталанте» играть лишь в защите или лишь в нападении никто не даст. Поэтому у Госенса и выступающего на правом фланге Ханса Хатебура стабильно наматывается немалый километраж по итогам 90 минут игры.
Как вы уже поняли, позицию придется менять практически точно. Сейчас многие любители футбола недовольны, что Бахтиера в ЦСКА используют на позиции левого защитника. Но это прекрасный опыт, особенно, если футболист действительно переберется в «Аталанту». Сейчас Зайнутдинов подтянул свои оборонительные качества, стал еще более универсальным.
В «Аталанте» нужно будет чаще забегать вперед, врываться в штрафную соперников, просить передачи. Кроме того, с учетом большого количества опасных моментов, которые создаются для вингбеков, — Зайнутдинову нужно будет поработать дополнительно над своей правой ногой. В свое время с этим столкнулся и Госенс, ранее в любой непонятной ситуации подрабатывая мяч под рабочую левую ногу. Но сейчас Робин может и сам сместиться в центр, чтобы пробить в угол с правой.
В Италии болельщики говорят все в лицо, не стесняясь в выражениях. Тем более, если речь идет о
Здесь нужно будет сразу брать все в свои руки и показывать свой характер. Если в России, не говоря уже о Казахстане, к Бахтиеру всегда относились
В любом случае, если переход Зайнутдинова в «Аталанту» окажется реальностью, это будет большой повод для радости. Работы предстоит немало, но шансы закрепиться даже в такой команде у Бахтиера есть. Поэтому не верить в возможность такого трансфера излишне.
Димаш Тулегенов