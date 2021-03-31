Жесткий тренер и конкуренция с самым забивным защитником, или что ждет Зайнутдинова в случае перехода в «Аталанту»

В прессе продолжают обсуждать возможный переход Бахтиера Зайнутдинова в итальянскую «Аталанту». Ранее в российских СМИ появилась информация, что игрок сборной Казахстана и московского ЦСКА попал в шорт-лист клуба из Бергамо. Корреспондент Vesti.kz представил трансфер футболиста в Серию А и предположил, что его может там ожидать.

Прямо сейчас «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. В этом сезоне коллективу удалось добраться до 1/8 финала Лиги чемпионов, где футболисты уступили мадридскому «Реалу» — 1:4 (0:1, 1:3). Во внутреннем первенстве подопечные Джан Пьеро Гасперини забили 65 мячей в 28 турах, что является лучшим показателем в чемпионате (наряду с лидирующим «Интером», у которого есть матч в запасе). Одним словом, команда серьезная, без каких-либо преувеличений.

Игра под руководством жесткого тактика

Первое, с чем столкнулся бы Зайнутдинов после перехода в «Аталанту», — знакомство с тренерской философией Гасперини. Этот специалист делает огромный упор на тактику и на мельчайшие детали своего плана. Футболисты должны слышать его и четко следовать ранее заданным установкам. С этим связано и то, почему некоторые добротные игроки не сразу получали доверие от Джан Пьеро. Первое время пришлось нелегко и украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому, сейчас являющемуся одним из основных исполнителей команды, а россиянин Алексей Миранчук только сейчас начинает приближаться к основе, все чаще появляясь на поле во втором тайме.

Бахтиера, в случае возможного перехода, не стоит сразу же ждать в основе команды. На позиции левого латераля конкуренции не так много, как в атакующей зоне полузащиты, где играют Миранчук и Малиновский, но все же.

Всегда есть еще одно «но». Если Зайнутдинов и перейдет в «Аталанту», то случится это как минимум летом. Однако уже сейчас есть слухи, что 63-летний Джан Пьеро, становившийся лучшим тренером Серии А в последних двух сезонах, может возглавить «Ювентус» со следующей кампании. Если это произойдет, то, понятное дело, Бахтиеру предстоит подстраиваться под другого специалиста.

Конкуренция с самым результативным фланговым защитником Европы

Именно таким, без сомнений, является немец Робин Госенс. В этом сезоне Серии А он провел 23 матча, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Футболист закрывает всю левую бровку, от своей штрафной и до чужой. В прошлом сезоне Робин сыграл во всех турнирах 43 игры, набрав статистику 10+7 по системе «гол+пас». Футболист раскрылся именно при Гасперини, в чем он сам и не раз признавался.

Сейчас за Госенсом в очередь выстраиваются топ-клубы Европы. Футболистом интересуются «Интер», «Ювентус», «Манчестер Сити» и другие команды. Если летом Госенса не удастся сохранить, то Зайнутдинову, в любом случае, предстоит конкуренция полегче.

Другим игроком на эту же позицию в Бергамо является 18-летний Маттео Руджери, выступающий за юношескую сборную Италии.

Огромный объем работы, в КПЛ и РПЛ такое даже не снится

При Гасперини по-другому быть не может. Как мы уже говорили, Госенс закрывает всю бровку целиком, он называет себя защитником-нападающим, потому что в его обязанности входят обе функции. Также Робин в одном из интервью говорил, что в Серии А нужна сильная «физика» и большой запас выносливости.

«Никакого сравнения с Нидерландами — в «Аталанте» я потею в три раза больше. Два-три раза в неделю, если нет матчей, мы делаем упражнения на силу ног. Если ты не готов должным образом физически, то не сможешь играть в «Аталанте» — и сил не хватит, и есть большой риск получить травму. С другой стороны, мы каждый день работаем с мячом. Гасперини говорит, что только команда, которая умеет обращаться с мячом, способна забивать, — говорил он в интервью Sportweek.

Зайнутдинову нужно будет к этому привыкнуть, потому что в «Аталанте» играть лишь в защите или лишь в нападении никто не даст. Поэтому у Госенса и выступающего на правом фланге Ханса Хатебура стабильно наматывается немалый километраж по итогам 90 минут игры.

Еще больше нацеленности на ворота, забегания, нерабочая нога

Как вы уже поняли, позицию придется менять практически точно. Сейчас многие любители футбола недовольны, что Бахтиера в ЦСКА используют на позиции левого защитника. Но это прекрасный опыт, особенно, если футболист действительно переберется в «Аталанту». Сейчас Зайнутдинов подтянул свои оборонительные качества, стал еще более универсальным.

В «Аталанте» нужно будет чаще забегать вперед, врываться в штрафную соперников, просить передачи. Кроме того, с учетом большого количества опасных моментов, которые создаются для вингбеков, — Зайнутдинову нужно будет поработать дополнительно над своей правой ногой. В свое время с этим столкнулся и Госенс, ранее в любой непонятной ситуации подрабатывая мяч под рабочую левую ногу. Но сейчас Робин может и сам сместиться в центр, чтобы пробить в угол с правой.

Требовательные болельщики и критика

В Италии болельщики говорят все в лицо, не стесняясь в выражениях. Тем более, если речь идет о топ-клубе, а «Аталанту» уже можно причислять к таким. Если руководство подпишет футболиста из дальнего зарубежья, а еще и не очень знакомого итальянской публике, то интерес к нему будет повышенный.

Здесь нужно будет сразу брать все в свои руки и показывать свой характер. Если в России, не говоря уже о Казахстане, к Бахтиеру всегда относились по-свойски, стараясь всегда замечать маленькие плюсы и не обращать внимания на какие-то минусы, то на Апеннинском полуострове все может быть по-другому. К примеру, российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин с первой же игры подвергся жестким высказываниям со стороны «тиффози» флорентийской команды.

В любом случае, если переход Зайнутдинова в «Аталанту» окажется реальностью, это будет большой повод для радости. Работы предстоит немало, но шансы закрепиться даже в такой команде у Бахтиера есть. Поэтому не верить в возможность такого трансфера излишне.