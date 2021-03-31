Трехкратный чемпион КПЛ вернулся в «Астану» из «Кайрата» и получил вызов в сборную

Ранее 35-летний специалист два года отработал в тренерском штабе «Окжетпеса», а также трудился в структуре алматинского «Кайрата».

Тренер-аналитик ранее уже работал в «Астане», в составе которой трижды становился чемпионом Казахстана. Причем Нозадзе появился в клубе с момента его основания, когда команда называлась «Мегаспорт». «Астану» он покинул в 2016 году.

В расположение столичного клуба специалист прибыл в середине января текущего года и лишь недавно клуб добавил его в состав команды на официальном сайте.

Также он вел переговоры с «Шахтером», куда его пригласил главный тренер Али Алиев.

Помимо этого Нозадзе успел поработать и тренером-аналитиком сборной Казахстана.