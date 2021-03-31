Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Греция
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Испания
Косово
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Литва
Италия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Северная Ирландия
Болгария
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Босния и Герцеговина
Франция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Казахстан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Австрия
Дания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Шотландия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Андорра
Венгрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Англия
Польша
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сан-Марино
Албания
Все события
Фоторепортажи
Сборная России проиграла Словакии
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
17:42 (мск), источник: Vesti.kz

Трехкратный чемпион КПЛ вернулся в «Астану» из «Кайрата» и получил вызов в сборную

Казахстанский тренер-аналитик Магомед Нозадзе спустя несколько лет вернулся в «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Ранее 35-летний специалист два года отработал в тренерском штабе «Окжетпеса», а также трудился в структуре алматинского «Кайрата».

Тренер-аналитик ранее уже работал в «Астане», в составе которой трижды становился чемпионом Казахстана. Причем Нозадзе появился в клубе с момента его основания, когда команда называлась «Мегаспорт». «Астану» он покинул в 2016 году.

В расположение столичного клуба специалист прибыл в середине января текущего года и лишь недавно клуб добавил его в состав команды на официальном сайте.

Также он вел переговоры с «Шахтером», куда его пригласил главный тренер Али Алиев.

Помимо этого Нозадзе успел поработать и тренером-аналитиком сборной Казахстана.

В национальную команду он вновь получил приглашение перед играми с Францией и Украиной, однако из-за простудного заболевания пропустил текущий сбор.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Мартовское безумие: сборная России удивляет на старте отбора ЧМ
Роналду получил в нос на глазах русского судьи. Обзор отбора ЧМ
У тяжеловесов UFC жарко: чемпион из Африки, претендент из России
«Адмирал» вернется в КХЛ, «Торпедо» опять переехало на Запад
«Тренер поплыл»: за что критиковали Черчесова после поражения
Медведев начал сокращать отставание от 1-го места Джоковича
Право на жизнь: поможем молодому спортсмену
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь