Трехкратный чемпион КПЛ вернулся в «Астану» из «Кайрата» и получил вызов в сборную
Казахстанский
Казахстанский
Ранее 35-летний специалист два года отработал в тренерском штабе «Окжетпеса», а также трудился в структуре алматинского «Кайрата».
В расположение столичного клуба специалист прибыл в середине января текущего года и лишь недавно клуб добавил его в состав команды на официальном сайте.
Также он вел переговоры с «Шахтером», куда его пригласил главный тренер Али Алиев.
Помимо этого Нозадзе успел поработать и
В национальную команду он вновь получил приглашение перед играми с Францией и Украиной, однако