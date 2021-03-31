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19:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» намерен подать в суд на доктора, который замешан в допинг-скандале

«Реал» готовит судебный иск к доктору Эуфемиано Фуэнтесу, который является одним из фигурантов громкого допинг-скандала, сообщает Marca.

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Источник: РИА "Новости"

Недавно бывший спортивный врач дал большое интервью программе Lo de Evole. По ходу беседы его спросили о возможном сотрудничестве с четырьмя футбольными клубами: «Валенсией», «Барселоной», «Реалом» и «Реалом Сосьедадом».

Фуэнтес заявил, что никогда не общался с представителями «Валенсии». У него были встречи с людьми из «Барселоны», но до конкретных предложений не дошло.

На вопрос про «Реал» он отказался отвечать: «Об этом я говорить не буду».

В 2013 году суд признал Эуфемиано Фуэнтеса виновным в том, что он занимался так называемым кровяным допингом, при котором спортсмену переливают его собственную кровь, что ускоряет доставку кислорода к мышцам и увеличивает выносливость спортсмена.

Так как в то время допинг не был запрещен в Испании, врача обвиняли в других нарушениях закона — в том, что проводимые им процедуры подрывали здоровье спортсменов.

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