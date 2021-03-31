Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Греция
Грузия
00
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Испания
Косово
20
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Литва
Италия
00
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Северная Ирландия
Болгария
00
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Босния и Герцеговина
Франция
00
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Украина
Казахстан
10
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Австрия
Дания
00
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Молдавия
Израиль
11
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Шотландия
Фарерские острова
10
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Андорра
Венгрия
01
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Англия
Польша
10
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Сан-Марино
Албания
00
Все события
Фоторепортажи
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
22:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист перешел в 31-й клуб в карьере и обновил рекорд

Уругвайский нападающий Себастьян Абреу подписал контракт с клубом второго дивизиона чемпионата Уругвая «Суд-Америкой». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Наверх
Источник: Reuters

Таким образом, 44-летний нападающий перешел в 31-й клуб в своей карьере, обновив рекорд по количеству команд в послужном списке. В феврале Абреу подписал соглашение с «Атлетик Минас-Жерайс», но провел за клуб лишь четыре игры.

Абреу — рекордсмен по количеству клубов в карьере среди действующих футболистов. Чаще всего уругваец подписывал контракты с командами из Мексики.

В Европе Абреу известен по выступлениям за испанские «Депортиво» и «Реал Сосьедад». Также на его счету 26 голов в 70 матчах за сборную Уругвая. Абреу начал профессиональную карьеру в 1996 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Молодежная сборная России вылетела с Евро-2021
Роналду получил в нос на глазах русского судьи. Обзор отбора ЧМ
Лучший боец UFC отказался драться с новым чемпионом за 10 млн
«Адмирал» вернется в КХЛ, «Торпедо» опять переехало на Запад
Черчесов — о старте отбора ЧМ-2022 и обнимашках Марио и Джикии
Сборная Армении возглавила отборочную группу ЧМ-2022
Право на жизнь: поможем молодому спортсмену
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь