Футболист перешел в 31-й клуб в карьере и обновил рекорд

Таким образом, 44-летний нападающий перешел в 31-й клуб в своей карьере, обновив рекорд по количеству команд в послужном списке. В феврале Абреу подписал соглашение с «Атлетик Минас-Жерайс», но провел за клуб лишь четыре игры.

Абреу — рекордсмен по количеству клубов в карьере среди действующих футболистов. Чаще всего уругваец подписывал контракты с командами из Мексики.