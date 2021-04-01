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00:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин пропустит игру против «Аталанты» и должен восстановиться к матчу против «Сассуоло»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы и пока занимается по индивидуальной программе.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ожидается, что он сможет принять участие в матче 31-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло», сообщает Fanta Calcio.

Это означает, что российский форвард пропустит предстоящие матчи серии А против «Удинезе» (3 апреля) и «Аталанты» (11 апреля).

Последние 10 дней Кокорин провел в Риме в клинике «Вилла Стюарт», где проходил реабилитацию.

Александр Кокорин провел в «Фиорентине» три матча, не отличившись результативными действиями. Он также получил одну желтую карточку.

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