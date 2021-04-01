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8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
13:19 (мск), источник: Sport24

СМИ: Матчи с «Торино» и «Наполи» решат судьбу Пирло в «Ювентусе»

«Ювентус» может уволить главного тренера Андреа Пирло на следующей неделе, утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: AP 2020

По информации источника, ближайшие матчи Серии А против «Торино» (3 апреля) и «Наполи» (7 апреля) станут для специалиста решающими. Если «старая синьора» потерпит поражения, Пирло будет отправлен в отставку.

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в чемпионате Италии занимает третье место, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков.

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