СМИ: Матчи с «Торино» и «Наполи» решат судьбу Пирло в «Ювентусе»
«Ювентус» может уволить главного тренера Андреа Пирло на следующей неделе, утверждает La Gazzetta dello Sport.
«Ювентус» может уволить главного тренера Андреа Пирло на следующей неделе, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, ближайшие матчи Серии А против «Торино» (3 апреля) и «Наполи» (7 апреля) станут для специалиста решающими. Если «старая синьора» потерпит поражения, Пирло будет отправлен в отставку.
«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в чемпионате Италии занимает третье место, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков.