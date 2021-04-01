Марин Томасов решил выступать за сборную Казахстана

33-летний Томасов играет за нынешний клуб с 2017 года. В его составе трижды становился чемпионом страны (2017, 2018, 2019), дважды обладателем Суперкубка Казахстана (2018, 2019). Также в его карьере были «Ан-Наср» (Саудовская Аравия), «Мюнхен 1860» (Германия), «Риека», «Задар», «Хайдук» (все — Хорватия).

В нынешнем сезоне Томасов забил два гола и отдал два ассиста. В первом туре «Астана» в гостях сыграла вничью с «Тураном» (2:2), а во втором на своем поле победила «Каспий» (2:0). Следующую игру проведет на выезде с «Тоболом» 5 апреля.