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16:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Обследование выявило у Рамоса мышечную травму за девять дней до матча с «Барселоной»

Медицинское обследование выявило у защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса мышечную травму за девять дней до матча с «Барселоной», сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Reuters

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за «Реал» 15 матчей и забил два гола. Действующий контракт Серхио со «сливочными» рассчитан до конца июня 2021 года. С 2005 года Рамос вызывается в национальную команду Испании. В составе сборной Испании защитник — чемпион мира (2010) и чемпион Европы (2008, 2012).

Матч «Реал» — «Барселона» пройдёт 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Реал» набрал 60 очков и занимает третье место в таблице Примеры. «Барселона» набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.

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