КФФ наказала футболиста «Атырау», которого ударил судья. Подробности

«За демонстрацию неспортивного поведения в отношении официального лица матча, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента, игрока команды “Атырау” Сабита Тастанбекова дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 31 марта 2021 года. Отменить примененную к игроку № 8 команды “Атырау” Сабиту Тастанбекову временную санкцию в виде дисквалификации во всех соревнованиях, проводимых под эгидой КФФ. Зачесть пропущенный в период применения временной санкции матч в общий срок дисквалификации», — говорится в сообщении КФФ.