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16:04 (мск), источник: Vesti.kz

КФФ наказала футболиста «Атырау», которого ударил судья. Подробности

Казахстанская федерация футбола (КФФ) вынесла решение по игроку «Атырау» Сабиту Тастанбекову, которого толкнул судья Арман Исмуратов в подтрибунном помещении после матча первого тура с «Шахтером».

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Источник: Reuters

«За демонстрацию неспортивного поведения в отношении официального лица матча, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента, игрока команды “Атырау” Сабита Тастанбекова дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 31 марта 2021 года. Отменить примененную к игроку № 8 команды “Атырау” Сабиту Тастанбекову временную санкцию в виде дисквалификации во всех соревнованиях, проводимых под эгидой КФФ. Зачесть пропущенный в период применения временной санкции матч в общий срок дисквалификации», — говорится в сообщении КФФ.

Напомним, что ранее КФФ вывела Исмуратова из списков судей для обслуживания всех соревнований, проводимых КФФ, до окончания сезона 2021 года.

Атырау
0:1
Первый тайм: 0:0
Шахтер Кг
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