Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Сан-Марино
Албания
02
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Англия
Польша
21
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Андорра
Венгрия
14
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Шотландия
Фарерские острова
40
Футбол. Чемпионат мира
31.03
Молдавия
Израиль
14
Футбол. Первый дивизион
2.04
Краснодар-2
Чертаново
Все события
Фоторепортажи
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
19:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Капитан футбольного клуба из Англии умер в 32 года

Английский защитник и капитан «Йовил Тауна» Ли Коллинс умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщается на сайте клуба.

Наверх

О причинах смерти Коллинса не сообщается. «Йовил Таун» выразил соболезнования родным и близким спортсмена. Также в заявлении отмечается, что встреча с «Олтрингемом», запланированная на 2 апреля, будет перенесена в связи с трауром.

«Йовил Таун» — клуб национальной лиги Англии, пятого по силе дивизиона чемпионата страны. Команда занимает 14-е место в турнире после 31 матча.

Коллинс — воспитанник «Вулверхэмптон Уондерерс». Больше всего матчей он провел в составе «Порт Вейла». В 2019 году он присоединился к «Йовил Тауну».

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
В заявке на Евро осталось уточнить одну фигуру — первого вратаря
Армения — лидер, Пандев шокировал Германию. Обзор отбора ЧМ–2022
Карпин снова обыграет «Спартак»: Топ ставок недели
Клуб НХЛ выставил на драфт отказов российского хоккеиста
В федерации бокса готовы организовать бой сына Цзю в России
Будущая румынка забрала золото чемпионата России по биатлону
В «Самбо-70» заявили, что Трусова хочет вернуться к Тутберидзе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь