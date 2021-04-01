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19:24 (мск), источник: Lenta.Ru

11-летний футболист сыграл в матче взрослых команд

Либерийский спортивный журналист Ти Уэсли поделился фото с матча четвертого дивизиона чемпионата страны. Пост доступен в Twitter-аккаунте репортера.

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Уэсли опубликовал фотографии 11-летнего Эрика Маршалла, который сыграл в матче взрослых команд. Мальчик вышел на поле в составе «ФК Гару» во встрече против «Монди Лайонс». Схватка завершилась вничью со счетом 2:2.

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Широкую огласку новость получила после того, как пост Уэсли ретвитнул Football Tweet. Участие школьника в матче четвертого дивизиона впечатлило пользователей.

«Как это вообще разрешили?» — удивился пользователь S H R U G Z.

«Да он полетит после первого же столкновения», — написал Max.

«Кто это позволил: Это неправильно, неприемлемо. Не так нужно развивать талант», — написал Ronald Okoth.

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