«Шутки в сторону». «Кайрат» сообщил о возвращении капитана

Капитан «Кайрата» Гафуржан Суюмбаев вернулся в строй после травмы. Об этом объявила пресс-служба алматинского клуба.

Команда Кайрат

«Шутки в сторону: кэп вернулся», — говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Защитник сборной Казахстана выбыл из строя осенью прошлого года. Некоторые матчи он проводил на уколах, так как его беспокоило колено.

Игрок усугубил повреждение, находясь в расположении сборной, из-за чего пропустил заключительный матч Лиги наций против Литвы (1:2).