«Шутки в сторону». «Кайрат» сообщил о возвращении капитана
В составе «желто-черных» он находится с 2016 года.
В составе «желто-черных» он находится с 2016 года.
Капитан «Кайрата» Гафуржан Суюмбаев вернулся в строй после травмы. Об этом объявила
«Шутки в сторону: кэп вернулся», — говорится в сообщении клуба в соцсетях.
Защитник сборной Казахстана выбыл из строя осенью прошлого года. Некоторые матчи он проводил на уколах, так как его беспокоило колено.
Игрок усугубил повреждение, находясь в расположении сборной,
Напомним, что 30-летний Суюмбаев защищает цвета «Кайрата» с 2016 года. В КПЛ также играл за «Ордабасы» и «Иртыш».