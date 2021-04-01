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20:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Шутки в сторону». «Кайрат» сообщил о возвращении капитана

В составе «желто-черных» он находится с 2016 года.

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Капитан «Кайрата» Гафуржан Суюмбаев вернулся в строй после травмы. Об этом объявила пресс-служба алматинского клуба.

Команда
Кайрат

«Шутки в сторону: кэп вернулся», — говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Защитник сборной Казахстана выбыл из строя осенью прошлого года. Некоторые матчи он проводил на уколах, так как его беспокоило колено.

Игрок усугубил повреждение, находясь в расположении сборной, из-за чего пропустил заключительный матч Лиги наций против Литвы (1:2).

Напомним, что 30-летний Суюмбаев защищает цвета «Кайрата» с 2016 года. В КПЛ также играл за «Ордабасы» и «Иртыш».

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